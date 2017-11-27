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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden İETT açıklaması

- Açıklamadan: - "İETT Genel Müdürlüğü görevini yürüten Arif Emecen, görevini Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Bağış'a devretti. Bağış, yeni Genel Müdür atanana kadar vekaleten bu görevi yürütecek"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden İETT açıklaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "İETT Genel Müdürlüğü görevini yürüten Arif Emecen, görevini Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Bağış'a devretti. Bağış, yeni Genel Müdür atanana kadar vekaleten bu görevi yürütecek." açıklamasında bulundu.

İBB'den İETT'deki görev değişikliğine ilişkin açıklama yapıldı.

Yazılı açıklamada, İETT'de görev değişikliğine gidildiği belirtilerek, Arif Emecen'in yerine kurumda genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Dr. Ahmet Bağış'ın atandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bir buçuk yıldır İETT Genel Müdürlüğü görevini yürüten Arif Emecen, görevini Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Bağış'a devretti. Bağış, yeni Genel Müdür atanana kadar vekaleten bu görevi yürütecek." denildi.

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