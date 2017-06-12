Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya KELEBEK TUZLA
300 ovaya çivi çakılmayacak
300 ovaya çivi çakılmayacak
Yeni Genel Müdür Özdemir
Yeni Genel Müdür Özdemir
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
Sakarya yerli otomobil için buluştu
Sakarya yerli oto için buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz çekici hizmeti

- Zabıta Daire Başkanlığı, yolda kalan araçlara anında müdahalede bulunmak ve trafikteki aksamaları en aza indirmek amacıyla vatandaşlara ücretsiz çekici hizmeti sunuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz çekici hizmeti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yolda kalan araçlara anında müdahalede bulunmak ve trafikteki aksamaları en aza indirmek amacıyla şehrin belli noktalarında ücretsiz çekici hizmeti veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile işbirliği yaparak trafik kazası veya arıza sonucu yolda kalarak trafik akışını yavaşlatan araçların alınarak müsait olan en yakın güvenli alana bırakılmasını sağlamak adına ücretsiz çekici hizmeti başlattığı belirtildi.

Otomobil, minibüs gibi küçük araçları çekmek üzere toplam 12 kayar kasalı çekici aracın, otobüs, kamyon gibi büyük araçlar için de 4 vincin hizmet verdiği aktarılan açıklamada, "Her çekicide kamera bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi ve Çevreyolları Emniyet Trafik Denetleme Merkezi aracılığıyla polisler mobese kameralarını ve araç içindeki kameraları izleyerek çekicilerin kısa sürede olay yerine intikal etmelerini sağlıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İstanbul'un 14 noktasında bekletilen araçlarla herhangi bir olumsuzluk durumunda ani müdahalede bulunarak, trafiğin düzenini sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

Çekici araçların Avrupa yakasında Haliç, Maslak, Şirinevler, Küçükçekmece, Mahmutbey gişeler, Hal Kavşağı, Beylikdüzü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Anadolu yakasında ise Kavacık, Bostancı Kavşağı, Ümraniye Tepeüstü, Çamlıca gişeler, Kurtköy gişeler, Kartal'da hazır bekletileceği kaydedildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
İBBücretsiz çekiciZabıta
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5