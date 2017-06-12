İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz çekici hizmeti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yolda kalan araçlara anında müdahalede bulunmak ve trafikteki aksamaları en aza indirmek amacıyla şehrin belli noktalarında ücretsiz çekici hizmeti veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile işbirliği yaparak trafik kazası veya arıza sonucu yolda kalarak trafik akışını yavaşlatan araçların alınarak müsait olan en yakın güvenli alana bırakılmasını sağlamak adına ücretsiz çekici hizmeti başlattığı belirtildi.

Otomobil, minibüs gibi küçük araçları çekmek üzere toplam 12 kayar kasalı çekici aracın, otobüs, kamyon gibi büyük araçlar için de 4 vincin hizmet verdiği aktarılan açıklamada, "Her çekicide kamera bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi ve Çevreyolları Emniyet Trafik Denetleme Merkezi aracılığıyla polisler mobese kameralarını ve araç içindeki kameraları izleyerek çekicilerin kısa sürede olay yerine intikal etmelerini sağlıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İstanbul'un 14 noktasında bekletilen araçlarla herhangi bir olumsuzluk durumunda ani müdahalede bulunarak, trafiğin düzenini sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

Çekici araçların Avrupa yakasında Haliç, Maslak, Şirinevler, Küçükçekmece, Mahmutbey gişeler, Hal Kavşağı, Beylikdüzü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Anadolu yakasında ise Kavacık, Bostancı Kavşağı, Ümraniye Tepeüstü, Çamlıca gişeler, Kurtköy gişeler, Kartal'da hazır bekletileceği kaydedildi.