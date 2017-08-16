İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilerin ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırabilmesini sağlamak amacıyla Pendik'te "Doğal Pazar" açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü, kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilerin ekonomik açıdan desteklenmesi ve refah seviyesinin arttırılması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

İstanbul'da tarımsal üretimi desteklemek, tüketicilerin de çiftçilerin ürünlerinden faydalanmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen "Doğal Pazar", ilk olarak Pendik'te Kurtdoğmuş Köyü yolu üzerinde bulunan Kurnaköy Kurban Kesim Merkezi önünde hizmete açıldı.

Doğal Pazar'ın hizmete girmesi dolayısıyla Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ile pazar alanını gezen Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, tezgahlardan alışveriş yaptı.

Şahin, belediye tarafından ücretsiz ulaşım imkanı da sağlandığını belirterek tüm vatandaşları kentin yanı başında kurulan bu pazardan taze ve doğal köy ürünleri satın almaya davet etti.

Doğal pazarda tezgah açan köylüler de taze ürünleri aracısız olarak satma şansına kavuştuklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

- Üreticiler dönüşümlü olarak pazarda yer alacak

Tarımın teşvik edileceği proje kapsamında ucuz ve taze ürünlerin satışını sağlamak ve gereken denetimleri yapabilmek üzere bir yapı da oluşturulacak.



Göçbeyli, Kurna, Kurtdoğmuş, Emirli ve Ballıca kırsal mahallelerinde bulunan üreticilerin doğal şartlarda üretimini yaptığı meyve, sebze, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi ürettikleri gıda ürünlerini taze ve günlük olarak tüketicilerin beğenisine sunacağı pazarda, ilk etapta 30 iş yeri hizmete girdi. Dönüşümlü olarak da yaklaşık 150 üretici pazarda yer alacak.



Cumartesi, pazar ve çarşamba günleri açık olacak Doğal Pazar'a, İstanbullu vatandaşların ulaşımın sağlanması için de ücretsiz seferler konuldu.



Pendik Belediyesi'nce Tavşantepe metro istasyonu, Pendik İDO iskelesi önü ve Viaport önünden, pazarın açık olduğu günlerde her saat başı servisler kalkacak. Ayrıca İETT Genel Müdürlüğünce de 132 D sefer sayılı otobüsün güzergahında değişiklik yapılarak, Doğal Pazar'a ulaşım olanakları arttırıldı.