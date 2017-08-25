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İstanbul Comics and Art Festival, 8 Eylül'de başlıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Comics and Art Festival (İCAF), 8-10 Eylül'de Kadıköy'de yapılacak.Saint Joseph Derneği Sosyal Tesisleri (Club Quartier) ve Moda All Saints Kilisesi'nde dsm group tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek festival, çizgi...

İstanbul Comics and Art Festival, 8 Eylül'de başlıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Comics and Art Festival (İCAF), 8-10 Eylül'de Kadıköy'de yapılacak.

Saint Joseph Derneği Sosyal Tesisleri (Club Quartier) ve Moda All Saints Kilisesi'nde dsm group tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek festival, çizgi roman ve çizgiye dair sanatları bir araya getirecek.

Hicham Habci, Emrah Ablak, Ethem Onur, Furkan Bilgiç, Kutlukhan Perker, Devrim Kunter, Erdil Yaşaroğlu, Yıldıray Çınar, Sedat Girgin, Ethem Onur Bilgiç, Furkan Birgün, Sümeyye Kesgin, Selçuk Ören, Cem Güventürk, Esen Karol, Çağıl Ömerbaş, Ali Paşaoğlu ve Beril Ateş'in katılacağı etkinlik, çizgi roman, animasyon, illüstrasyon, grafiti sanatçıları ve karikatüristleri çizgiseverlerle buluşturacak.

Festival kapsamında çizgiseverlerin yaratıcılıklarını ortaya koyacakları çizim, kolaj, ilüstrasyon, sulu boya, fanzin, karakter, animasyon atölyeleri ile karikatür çizimi, el yazısı, kağıt kesimi, stencil, mandala, origami lambası çalışmaları yapılacak.

Brezilyalı grafitici Manoel Quiterio Santos'un da katılacağı etkinlikte ayrıca şehir temalı animasyon film seçkisinin gösterimi yapılacak.

Karikatürist Kutlukhan Perker'in "İnsomnia" kitabının tanıtımını gerçekleştireceği festival, ünlü çizerlerin imza etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.


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