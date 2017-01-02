İstanbul'daki terör saldırısına ünlü isimlerden tepki

İSTANBUL (AA) - Kültür sanat dünyasının ünlü isimleri, İstanbul Ortaköy'deki bir eğlence mekanında gerçekleştirilen terör saldırısına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.



Komedyen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, masum insanları katleden terörü lanetlediğini belirterek, "Bir şeyi daha yüksek sesle kınamalıyız diye düşünüyorum. O da bu olaydan sonra sosyal medyada bolca ama bayağı bolca yer alan, 'Oh olsun, bunlara müstahak' minvalinde ahlaksızca, çirkin, insanlık dışı, vicdansızca yapılan yorumlar, atılan tweetler." değerlendirmesinde bulundu.



Gökbakar, mesajında şu ifadelere de yer verdi:



"Buradan tüm bilişim suçları savcılarına sesleniyorum. Herhangi bir devlet yetkilisine veya ünlüye edilen bir hakaret suçu üzerine bilişim polisimiz 4-5 saat içinde evinden alabiliyorsa o kişiyi IP tespiti ile, bu nefret suçunu işleyen kişilerin de yakalanması ve ceza alması gerekir. Tüm şehitlerimize ve hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet diliyorum."



Komedyen, senarist ve yönetmen Cem Yılmaz da Twitter hesabından, "Yazıklar olsun." paylaşımında bulundu.



Şarkıcı Ebru Gündeş ise "Yeni yıla da karanlık soktular bizi. Bizler yeni yılın ilk doğanları haberi ile eskiden mutlu olurduk. Şimdi ise 39 şehit, 64 yaralımız var. Yüreğimiz acı dolu ve yine karanlık bir yeni gün." mesajını paylaştı.



Şarkıcı Hadise, yeni yıla dair tüm iyi dileklerini yitirdiğini kaydederek, "Tek dileğim yok olmanız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza şifa ve bu acıyı en derinden yaşayan yakınlarına sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.



Oyuncu Demet Akbağ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Beyaz güvercinler uçsun istiyoruz ama hep karanlık sabahlara uyanıyoruz. 2017 gelmedi mi daha yoksa?" ifadesini kullandı.



Şarkıcı Bengü, Instagram hesabından "Ölmesin kimse. Ölmeyelim." temennisinde bulundu.



Pop şarkıcısı Kenan Doğulu da yeni yıla büyük bir acıyla başlandığını belirterek, "Masum ve savunmasız insanlara yapılan bu acımasız saldırı bir vahşettir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar dilerim." mesajını paylaştı.



Şarkıcı Alişan ise Instagram hesabında, Müslümanlık adına terör eylemlerinin gerçekleştirildiği söylemlerine öfkelendiğini vurgulayarak, "Benim inandığım Kur'an-ı Kerim, sizin inandığınız kitapla aynı değil. Siz Müslüman bile değilsiniz. Yaratıksınız ve sizin gibi yaratıklarla aynı dünyada yaşamaktan utanıyorum. Allah'tan diliyorum ki kaç kişiyseniz ve size kim inanıyor, destekliyorsa, topunuz birden helak olun gidin." şeklinde tepki gösterdi.



Murat Boz, Ata Demirer, Ali Sunal, Gupse Özay ve Meryem Uzerli de sosyal medya hesaplarından siyah fon üzerine "#İstanbul 1.1.2017" yazılı görsel paylaştı.