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İstanbul doğa ile iç içe bir festivale hazırlanıyor: "Çocukça Bir Festival"

Bu yıl 11-12 Mayıs tarihleri arasında Kemer Country Club’da ilk kez düzenlenecek olan “Çocukça Bir Festival”, doğanın tüm güzellikleriyle birlikte geniş etkinlik yelpazesiyle çocuklara farklı deneyimler sunmaya hazırlanıyor.

İstanbul doğa ile iç içe bir festivale hazırlanıyor: "Çocukça Bir Festival"
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Bu yıl 11-12 Mayıs tarihleri arasında Kemer Country Club’da ilk kez düzenlenecek olan Çocukça Bir Festival, doğanın tüm güzellikleriyle birlikte geniş etkinlik yelpazesiyle çocuklara farklı deneyimler sunmaya hazırlanıyor.

Sınırsız eğlence ile şenliğe dönüşecek festivalde çocukların doğa ile birlikte tüm gün enerjilerini atabilecekleri oyun parkurlarının yanı sıra ödüllü yarışmalar ve birçok sahne şovları da yer alacak.

2 gün boyunca çocukların eğlenmekten zevk alacağı festival programında yaparken eğlenecekleri, fiziksel ve zihinsel gelişimini destekleyecek birçok atölyede de yer alıyor.

Çocukların sanatsal alanlardaki yeteneklerinin gelişmesine olanak sağlayan aktivitelerde uzman olan Wapiyon’un organizasyonuyla gerçekleşen festivale çocukların yanı sıra çocuk ruhuna ait herkes katılabilecek.

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Çocukça Bir FestivalIstanbulDoğa
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