İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliğinden firar eden 3 kişinin, 44 kişinin hayatını kaybettiği Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısıyla ilgili olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olay günü saat 21.20 sıralarında Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde terör örgütü DEAŞ mensubu teröristler tarafından gerçekleştirilen menfur saldırı ile ilişiği ve irtibatı tespit edilen 39 kişinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalandığı, konu ile ilgili Polis Merkezi Amirliklerine herhangi bir şüpheli şahıs teslim edilmediği belirtildi.

Bu şahısların, tahkikatlarının bizzat Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldükten sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Konu ile ilgili yapılan çalışmaların devamında şüphelilerin yanında bulunan ve olayla ilgisi bulunmayan yabancı uyruklu bazı şahısların yapılan pasaport kontrollerinde vize sürelerinin dolduğu tespit edilmiştir. Bu şahısların İl Göç İdaresi Müdürlüğünce deport işlemlerinin tamamlanması süresince bölge Polis Merkezi Amirliklerinde geçici olarak muhafaza altına alınmış, idari işleme yönelik yapılan bu uygulama süresinde şahıslardan 3'ü muhafaza odasından kaçmış olup olayda ihmali görülen görevliler hakkında başlatılan adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Konu ile ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 29 polisin yargılandığı İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada savunma yapan eski Başakşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Kuloğlu, "29 Haziran 2016'da Atatürk Havalimanında yaşanan terör saldırısına ilişkin 2 kişiyi gözaltına aldık ve bu adamlar Bahçeşehir polis nezarethanesinde tutuluyordu. Ancak bu kişilerin yakınları onları görmek için nezarethaneye gelmişler bir gece. Ekmek ve sosislerin arasına testere koymuşlar. Güvenlik kameraları önünde bu testere vasıtasıyla nezarethaneden kaçmışlar. Ben de bu olay nedeniyle o gün görevli iki polis hakkında yürütülen soruşturmada görevliydim.'' demiş, bu soruşturmada görev aldığı için kendisine iftira atıldığını ileri sürmüştü.



