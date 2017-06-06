İstanbul Emniyet Müdürlüğünden şehit ve gazi ailelerine iftar

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verdi.

Zeytinburnu Polis Eğitim ve Kongre Merkezinde (PEKOM) verilen iftara, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, 3. Kolordu Komutanı Mehmet Daysal ve İl Jandarma Bölge Komutanı Hüseyin Kurtoğlu ve emniyet müdür yardımcıları ile bin 700 şehit ve gazi yakını katıldı.

İftar öncesi konuşan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz iftar programlarının bu yılkinde şehit ve gazi kardeşlerimizin emanetleriyle yani anneleriyle, babalarıyla, eşleriyle, çocuklarıyla ve kardeşleriyle beraber olmanın gururunu yaşıyoruz. Vatanımızın, devletimizin ve milletimizin bekası ve şanlı bayrağımızın gönderden hiçbir zaman inmemesi için canlarını seve seve vermiş olan kardeşlerimizin aziz hatıralarını yaşatabilmek ve siz aileleriyle her zaman birlik içerisinde olmak boynumuzun borcudur."

Memleketin ve milletin bekası adına bugüne kadar yapılan mücadelelerle beraber bundan sonra da aynı mücadeleyi yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Çalışkan, "Bu memleket, bu topraklar bizim. Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. O bedeli hep ödedik ve bundan sonra da ödeyeceğiz. Bizim bu üstün hasletlerimizi yıkmaya, bizi biz olmaktan çıkarmaya gayret edenler her zaman olacaktır. Onlara da fırsat vermeyeceğiz. Milletimizin huzuru ve birliği için 24 saat emrinizdeyiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okuyan Mihrimah Sultan Camisi imamı Adem Küçük, iftar duası yaptırdı, sema gösterisinden sonra da müzik dinletisi yapıldı.

Mustafa Çalışkan, masaları gezerek şehit ve gazi yakınlarıyla sohbet etti, istekleri olup olmadığını sordu.​