İstanbul Fatih'te öğrenci yurdundaki yangın

ANKARA (AA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce (KYK), yangın çıkan İstanbul'un Fatih ilçesindeki Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdu'nda yangın merdiveni olmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı, 6 adet yangın merdiveni bulunduğu bildirildi.

KYK Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün 04.00'te, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdu'nun mutfak bölümünde küçük çaplı bir yangın çıktığı hatırlatıldı. Yangını fark eden yurt görevlilerinin durumu itfaiye, polis ve sağlık görevlilerine haber verirken bir yandan da uyuyan öğrencileri kaldırarak binadan tahliye ettikleri belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangının küçük çaplı olması sebebiyle yurt personeli yangın söndürme tüpleri ile de müdahalede bulunmuş ve 04.03'te yangını söndürmüştür. Bu sırada ortaya çıkan duman sebebiyle yangın alarmı devreye girmiştir. İtfaiye ekiplerinin saat 04.20'de gelerek durumu kontrol altına almasından sonra saat 05.15'te öğrencilerimiz güvenli bir şekilde yurda alınmıştır. Öğrencilerimizin yatakhanelerinden bağımsız halde bulunan mutfak bölümünde çıkan yangının çıkış sebebi kurum müfettişlerince araştırılmaktadır."

Bazı basın yayın organlarında, yurtta yangın merdiveni olmadığını iddiasında bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu iddia gerçeği yansıtmamakta olup, Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdunda 6 adet yangın merdiveni mevcuttur ve ilgili fotoğraflar kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.