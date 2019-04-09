İstanbul Havalimanı, 23 ilin nüfusundan fazla yolcuyu ağırladı

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - Bu yılın ilk 3 ayında 318 bin 182 kişiye hizmet veren İstanbul Havalimanı, ağırladığı yolcu sayısıyla Türkiye'nin 23 ilinin nüfusunu geride bıraktı.

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen, ilk fazı 29 Ekim 2018'de resmi programla uçuşlara açılan İstanbul Havalimanı'ndan, "Büyük Göç" olarak adlandırılan 6 Nisan'da tarihi taşınmanın sona ermesinin ardından yurt dışı ve içi uçuşları sürüyor.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul Havalimanı, bu yılın ocak-mart döneminde iç hatta 193 bin 816, dış hatta 124 bin 366 yolcuyu misafir etti. 2019'un ilk 3 ayında bu havalimanı 318 bin 182 yolcuyu ağırladı.

İstanbul Havalimanı hizmet verdiği yolcu sayısıyla kısmi operasyonların yapıldığı bu yılın ilk üç ayında, Türkiye'nin 23 ilinin nüfusunu geride bıraktı.

İstanbul Havalimanı, ocak, şubat ve martta ağırladığı yolcu sayısıyla, Bolu, Nevşehir, Kars, Kırıkkale, Hakkari, Bingöl, Burdur, Yalova, Karaman, Karabük, Kırşehir, Erzincan, Bilecik, Sinop, Çankırı, Bartın, Iğdır, Artvin, Gümüşhane, Kilis, Ardahan, Tunceli ile Bayburt'un nüfusunu geride bıraktı.

İstanbul Havalimanı, bu yılın üç aylık sürecinde 2 bin 630 uçaklık hava trafiğine ev sahipliği yaptı.

Bu dönemde, bin 476 geliş-gidiş seferi iç hatta icra ederken, bin 154 uçuş da dış hatlardan düzenlendi.

Seferlerin artarak devam ettiği havalimanında bu yılın üç ayında toplam 2 bin 565 ticari uçuş yapıldı. İç hatta bin 413, dış hatta da bin 152 ticari sefer İstanbul Havalimanı'nda icra edildi.

- 3 bin 122 ton yük taşındı

İstanbul Havalimanı'ndan 2019'un ocak, şubat ve mart ayında, bagaj, kargo ve postadan oluşan yükü binlerce uçakla taşındı. Havalimanından bu dönemde icra edilen seferlerle iç hatta bin 274, dış hatta bin 848 ton olmak üzere toplam 3 bin 122 ton yük nakledildi.