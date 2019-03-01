İSTANBUL (AA) - Yolcuların havalimanı ile ilgili sorularına anında cevap vermek, çözüm bulmak ve doğru yönlendirmek için İstanbul Havalimanı'nda "Bana Sor (ASK ME)" projesi hayata geçirildi.

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 1 Mart'ta İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, bazı yöneticiler ve çalışanlarla İstanbul Havalimanı'nda bir araya geldi. Samsunlu, yapılan işin önemini aktararak, çalışanlara motivasyon konuşması yaptı.

İstanbul Havalimanı yöneticileri tarafından seçilen "Bana Sor" projesi çalışanları, 10 gün boyunca eğitim aldı. Bunlar, İstanbul Havalimanı’nda görev alabilmek adına zorunlu olan eğitimleri kapsadı.

Otuz kişi, 1 Mart'tan itibaren çalışmalara başladı.

Çalışanlar, İç Hat Giden Yolcu x-ray arkası, Dış Hat Giden Yolcu x-ray önü, Dış Hat 1 Knuckle, İç Hat 2 Knuckle, transit yolcu, iç hat transfer noktası, dış hat transfer desk alanı, iç ve dış hat gelişte konumlandırılacak.

Projede çalışanların birçoğunun İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Arapça gibi birçok yabancı dili konuşabildiği, tam kapasiteye geçiş döneminde ise (7 Nisan) proje kapsamında yaklaşık 250 kişinin görev yapacağı belirtildi.