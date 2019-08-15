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İstanbul Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi

İstanbul Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.

İstanbul Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi
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İstanbul Havalimanı'nın, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar verildi.

Bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki uluslararası taşımalara ilişkin yetkinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca her yıl belirlenecek kotalar dahilinde Türk limanlarından kendi ülkelerine yapacakları taşımalarda kullanılmak üzere Özbekistan Cumhuriyeti plakalı taşıtlara da verilmesi kararlaştırıldı.

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İstanbul HavalimanıDaimi Hava Hudut KapısıUlaşımResmi Gazete
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