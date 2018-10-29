İstanbul Havalimanı:

İSTANBUL (AA) - İGA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, "Bugün burada dünyanın en büyük havalimanı olma yarışımız başlıyor. Bu yarış, 2026'da pist ve yolcu sayısı, terminal büyüklükleri ve günlük hava trafiği açısından dünyanın en büyük havalimanı olma yarışı. Bunu temin etmek için hedefimiz, bu yıl için 70 milyon olan yolcu sayısını 2026 yılında 150 milyon seviyesine taşımaktır." dedi.

Cengiz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve yabancı devlet başkanlarının katılımıyla düzenlenen İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılış töreninde, havalimanının inşasında emeği geçen tüm İGA ekibini tebrik etti.

Projenin inşası boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014 yılında söylediği, "Bu sadece bir havalimanı değil, bir zafer anıtıdır." sözünü rehber edindiklerini anlatan Cengiz, Erdoğan'ın çıtayı yükseltmeyi seven bir lider olduğunu kaydetti.

Cengiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben şunları söyledi:

"Sayenizde ülke olarak sürekli yeni hedeflere gidiyoruz, koşuyoruz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettikleri gibi 'Cumhuriyetimizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartma' mücadelemizi zat-ı alinizin rehberliğinde azim ve heyecanla sürdürüyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Türkiye'nin dört bir köşesinden Türkiye aşığı 5 holding olarak bir araya geldik.

Bugün açılışını yaptığımız ilk faza 7,5 milyar avro yatırdık. Cumhurbaşkanımızın sahiplenmesi sayesinde bütün engelleri aşarak 42 ayda tamamladık. Bu bir dünya rekorudur."

Bu özel güne kavuştuğu için kendisini şanslı hissettiğini ifade eden Cengiz, Allah'a şükrettiğini söyledi.

- "Bu yarışın galibi olacağız"

Cengiz, İstanbul Yeni Havalimanı ile Türk iş dünyasının eline büyük bir fırsat geçtiğini ifade ederek, bir Türk yatırımının tüm cumhuriyet tarihinde ilk defa dünyada lider olma şansını elde ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşsiz vizyonuyla öncülük ettiği projenin 76 milyon metrekarede 6 bağımsız pist olarak inşa edileceğini aktaran Cengiz, şöyle devam etti:

"Yeni havalimanımız yapılan planlama ile tüm dünyada havalimanlarının yaşamakta olduğu genişleme sorunu baştan ve tamamen ortadan kaldırıldı. Bugün burada dünyanın en büyük havalimanı olma yarışımız başlıyor. Bu yarış 2026’da pist ve yolcu sayısı, terminal büyüklükleri ve günlük hava trafiği açısından dünyanın en büyük havalimanı olma yarışı. Bunu temin etmek için hedefimiz, bu yıl için 70 milyon olan yolcu sayısını 2026 yılında 150 milyon seviyesine taşımaktır.

Bu noktada yatırımcı olarak bize ve Türk Hava Yolları’na büyük iş düşüyor. İGA olarak havalimanımızı tüm havayollarının kullanması için her nevi profesyonel çalışmayı gece gündüz yapacağız. Türk Hava Yolları'nın da bugüne kadar gösterdiği yüksek performans hepimizin onurudur. Aynı doğrultuda çalışıp yeni jenerasyon uçaklarla filosunu artırarak dünyada en fazla olan destinasyon sayısını daha da çoğaltarak ve yolcularına daha çok uçuş alternatifleri sunarak bu yarışa çok önemli katkı sağlayacağına olan inancımız tamdır.

İddialıyız Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanımızın rehberliğinde bu yarışın galibi olacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında da, dünya havacılığında hak ettiğimiz yere ulaşacağımızdan da eminiz."