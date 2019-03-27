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İstanbul Havalimanı'na taşınma hazırlıkları

- THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda incelemelerde bulundu

İstanbul Havalimanı'na taşınma hazırlıkları
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İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'na taşınma öncesi son çalışmaları denetledi.

Açılışı 29 Ekim 2018'de gerçekleştirilen ve 31 Ekim'de de ilk tarifeli seferlerin başladığı İstanbul Havalimanı'nda tam kapasiteye geçmek için hazırlıklarını tamamlayan THY, taşınma için artık gün sayıyor.

Taşınma sürecinin başından bu yana ilgili birimlerle düzenli toplantılar gerçekleştiren Ekşi, İstanbul Havalimanı'na gelerek son hazırlıkları yerinde inceledi.

Hem Atatürk Havalimanı'nda hem de İstanbul Havalimanı’ndaki gelişmeleri yakından takip eden Ekşi, İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirdiği son ziyarette, taşınma sürecine ilişkin ilgililerden detaylı bilgi aldı.

Beraberindeki heyet ile son kontrolleri yapan Ekşi, hizmet vermeye hazır olan İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde bulunan THY Lounge'da ayrı bir bölüm olarak tasarlanan "Türk Çayı" köşesinde bir süre dinlenerek çay içti.

İncelemeler sonrası sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından ziyaretine ilişkin bilgi veren Ekşi, THY tarafından hazırlanan yolcu rehberini de paylaştı.

İstanbul Havalimanı'na ilişkin merak edilen soruların cevaplandırıldığı yolcu rehberine, "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/istanbul-havalimani/sss/index.html" linkinden ulaşılıyor.

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Bilal Ekşiİstanbul HavalimanıThy
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