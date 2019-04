İstanbul Havalimanı’na ulaşımı dert etmeyin

Kullandığın kadar araç anlayışıyla kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran MOOV by Garenta, İstanbul Havalimanı’nda da yerini aldı. İstanbul Havalimanı’na ulaşmak isteyenler MOOV by Garenta’dan istedikleri süre kadar araç kiralayarak ulaşımlarını kolayca yapabiliyor.



Kullanıcılar ayrıca, MOOV by Garenta’nın İstanbul Havalimanı’ndaki otopark alanına aracı park ederek kiralama işlemini kolayca sonlandırabiliyor.



Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Garenta’nın yenilikçi hizmeti MOOV by Garenta, İstanbul Havalimanı’nda da yerini alarak kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.



1.000’den fazla araç filosuyla bir günde 1.600’ün üzerinde araç kiralama işlemi gerçekleştirilen MOOV by Garenta’dan kiralama yapanlar, İstanbul Havalimanı’na da ulaşımlarını rahatlıkla yapabiliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “MOOV by Garenta hizmetimiz kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Şu anda yaklaşık 260 bin kişinin uygulamamızı indirdiğini görüyoruz. Hizmetlerimizi iyileştirmek amacıyla, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını gözeterek yeniliklerle yolumuza devam ediyoruz” dedi.



İstanbul Havalimanı’na gitmek isteyenlerin de MOOV by Garenta’dan kullandığı kadar araç kiralayarak kolayca ulaşımlarını sağlayabileceklerini belirten Ayyıldız, “MOOV by Garenta’da kullanıcılarımıza özgürlük sunuyoruz. Kullanıcılarımız hizmet bölgesindeki bir noktadan aracını kiralayıp hem İstanbul Havalimanı’na kolayca ulaşımlarını sağlayabilecek hem de MOOV by Garenta’nın alandaki otoparkına aracı park ederek kiralama işlemini rahatça sonlandırabilecek” şeklinde konuştu.



Kullanıcıların İstanbul Havalimanı’ndan da MOOV by Garenta hizmetiyle kullandığı kadar araç kiralayarak gitmek istedikleri yere gidebileceklerini belirten Ayyıldız, böylece alana çift yönlü olarak ulaşım alternatifi geliştirdiklerini sözlerine ekledi.