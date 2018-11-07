ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nda yolculara son teknoloji ürünü cihazlar ve uygulamalarla mükemmel bir deneyim yaşatıldığını belirterek, "Havalimanı, nesnelerin internetinden akıllı dijital saatler veya sanal gerçeklik gözlükleri gibi giyilebilir teknolojilere kadar uzanan birçok teknolojiyle donatıldı ve donatılmaya devam ediliyor." dedi.

Turhan, AA muhabirine, İGA Bilişimin, İstanbul Havalimanı için bilişim teknoloji altyapısı, havacılık sistemleri tasarımı ve uygulanması amacıyla kurulduğunu söyledi. Bu adımla havacılık endüstrisinde güçlü bir girişimci olmanın hedeflendiğini ifade eden Turhan, Türkiye ve bölgesinde gelecek nesil teknolojileri kullanan, akıllı bina sistemlerini inşa ederek işleten lider bir entegratör yapının amaçlandığını bildirdi.

Turhan, İGA Bilişim'in, İstanbul Havalimanı'na hizmet veren çeşitli kritik havacılık sistemlerinin entegrasyonunda "ana sistem entegratörü" olduğuna işaret ederek, bugüne kadar 3 ana data center kurulduğunu, 156 kişilik ekiple 102 entegre sistem hazırlandığını aktardı.

İstanbul Havalimanı'nda 467 sunucu, 780 telekomünikasyon odası, 3 bin 257 kartlı geçiş noktası, 3 bin 267 uçuş bilgi monitörü, 4 bin 549 destek PC'si, 9 bin güvenlik kamerası kuran deneyimli bir ekibe sahip olunduğunu vurgulayan Turhan, burada yolcu memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için kullanılacak mobil uygulamalardan havalimanı güvenlik sistemlerine, havayolları mesajlaşma platformundan ortak karar verme sistemine kadar birçok yazılımın hayata geçirildiğini dile getirdi.

Turhan, teknolojik olarak birçok ilki de bünyesinde barındıran İstanbul Havalimanı'nda tüm altyapı kurulumu ve tedariki için yerli kaynakların kullanımına özen gösterildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İGA Bilişimin yerli mühendislerince geliştirilen ve yolcuların daha kaliteli vakit geçirmesi için düşünülmüş hızlı geçiş sistemleri, ücretsiz internet, dinamik bekleme süreleri bildirimleri, akıllı otopark sistemleri, yeni nesil sadakat yönetimi sistemleri, kayıp eşya yazılımı, apron kartı başvuru portalı gibi uygulamalar da ilk defa kullanılmaya başlandı."

- "İGABot yolcu konforuna göre tasarlandı"

Turhan, Türk-Çin ortak yapımı İGABot isimli robotun havalimanına inecek ya da buradan gidecek yolcuların kolay hareket etmelerine yardımcı olacağını bildirdi.

Tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcuya hizmet verecek İstanbul Havalimanı'nda, İGABot'un tüm yeteneklerinin yolcu konforunu düşünerek tasarlandığını ve geliştirildiğini belirten Turhan, şöyle konuştu:

"İGABot, yolculara uçuş bilgilerini gösteriyor, gidecekleri yöne doğru temel yönlendirme bilgileri verebiliyor, güvenlik kameralarıyla tarama yapabiliyor. İGABot'u ilerleyen aşamalarda bagaj da taşıyarak tam anlamıyla yönlendirme yapabilen bir robot hale getirmeyi hedefliyoruz. Teknolojik ve akıllı bir yer olacak İstanbul Havalimanı, yolcuların evden havalimanına kadar olan seyahat sürecini optimize edecek, şehir trafiğinden alınan verilerle yolcuların evlerinden boarding kapılarına kadar tüm deneyimlerini planlayarak zaman yönetimi yapabilmelerini sağlayacak."

Havalimanındaki self check-in ve self-boarding süreçleri üzerinde de çalışmaların sürdüğüne işaret eden Turhan, bu noktalarda yolculara, en son teknoloji ürünü cihazlar ve uygulamalar sunarak, mükemmel bir havalimanı deneyimi yaşatıldığını dile getirdi.

Turhan, havalimanının, nesnelerin internetinden akıllı dijital saatler veya sanal gerçeklik gözlükleri gibi giyilebilir teknolojilere uzanan birçok teknolojiyle donatıldığını ve donatılmaya devam edileceğini vurgulayarak, "Hem yolculara servis verebilmek hem de çalışanların verimliliğini artırabilmek için bu teknolojiler kullanılacak. Havalimanında en az enerji tüketilmesine yönelik çalışmalar uygun sensörler ve araçlarla sağlanacak." diye konuştu.

- "Sanal kule ile havalimanı operasyon merkezi entegre edildi"

İstanbul Havalimanı'nın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda, uçağın yerdeki hareketlerini yöneten "Ramp Kule" tasarımının bir adım ileri götürülerek sanallaştırılmış ve havalimanında kör nokta bırakmayacak şekilde yerleştirilen kameralarla apron izlemesinin yapıldığını ifade eden Turhan, böylece uçuş operasyonunun en efektif haliyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Turhan, havalimanında 80 bin port ile 5 bin network cihazının yönetileceğini, havalimanının dışında da fiziksel güvenlik tarafıyla entegre havalimanı güvenlik yönetim merkezinin oluşturulduğunu ifade ederek, buradan online olarak devlet ve istihbarat birimlerine anlık güvenlik bilgilerinin aktarıldığını bildirdi.

Bakan Turhan, belli kritik bölgelerde hizmet verecek dev kameralara ilişkin de şunları kaydetti:

"77 milyon metrekarelik alanı izleyebilmek için kritik bölgelere konulan gelişmiş dev kameralarla görüntüleri bir araya getirip 300 metrekarelik odada sanal kule operasyonu yapıldı. Sanal kule ile havalimanı operasyon merkezi entegre edildi. Bu da ülkemizdeki ilk uygulama oldu."