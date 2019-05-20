İstanbul Havalimanı’nda ocakbaşı deneyimi

Anadolu’nun binden fazla geleneksel yemek reçetesini titizlikle bir araya getiren Tadında Anadolu, İstanbul Havalimanı’nda yeni konseptiyle misafirlerini ağırlıyor. Dış hatlarda yer alan ilk Tadında Anadolu, aynı zamanda şimdiye kadar açılan restoranlar arasında en büyüğü olarak öne çıkıyor. Tadında Anadolu’nun baş aşçısı Şef Muhsin Ertürk ile Türkiye’nin 81 ilinden kaybolmaya yüz tutan tarifler canlanıyor ve misafirlere sunuluyor. Pideden dönere, sulu yemekten ocakbaşına, künefeden çay ve kahve alanına kadar Anadolu mutfağının her köşesinin temsil edildiği restoranda binin üzerinde yöresel yemeği bulmak mümkün.



Anadolu mutfak kültürü müzesi ve kütüphanesi



1.700 metrekareye yayılan alanda birkaç bölüm bulunuyor. Bunlar kahvehane, köy meydanı, kahvaltı, döner, sulu yemek, ekmek arası, pide, ocakbaşı, tatlılar ve künefe. Özellikle ocakbaşı konsepti, restorana oldukça özel bir hava katıyor. Anadolu’yu sadece yemekleriyle değil, kültürüyle de tanıtan restoranda Anadolu mutfak kültür müzesi de yer alıyor. 8 farklı uygarlıktan 8 farklı eşyanın sergilendiği alanda mutfak kültüründe yeri olan parçalar sergileniyor. Ayrıca kahvehane bölümünde yer alan kütüphanede de Anadolu mutfak kültürüne dair zengin bir kitap seçkisi bulunuyor. Bunun dışında Antik Asya Türklerinin bir inanışı olan dilek ağacı da yoğun ilgi görüyor.



Ayda 21 bin porsiyon cağ kebabı, 6 bin porsiyon künefe



İstanbul Havalimanı’na gelen ve Türk yemek kültürünü tanımak isteyen misafirlerine farklı lezzetleri deneyimleme şansı sunduklarını belirten BTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur, “Servis ettiğimiz cağ kebabı havalimanında bir ilk. Aynı zamanda şeflerimiz, cağ kebabını konuklarımızın önünde hazırlıyor. Geleneksel Türk kahvesini misafirlerimizin önünde kavrulup pişiriliyor. Benzer şekilde künefe de görsel olarak ilgi çekici bir şovla misafirlerin beğenisine sunuluyor. Tüm yemek hazırlama süreçleri şeffaf ve konuklarımızın önünde yapılıyor. Bu da hem yerli hem yabancı konuklarımızın çok ilgisini çekiyor. Beğendikleri Türk mutfağının, yemeklerin nasıl hazırlandığını görmek hoşlarına gidiyor. Yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal’ın da danışmanlığını yaptığı sulu yemek reyonu geleneksel Türk yemeklerini misafirlerle buluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda ev yemeği lezzetinde ve sıcaklığında menülerle kültürümüzü en güzel şekilde yansıtıyor” diyor. İstanbul Havalimanı’ndaki Tadında Anadolu’da ayda yaklaşık 140 bin kişiye hizmet verdiklerini belirten Cesur, misafirlerinin yaklaşık yüzde 70’inin yabancılar olduğunu söylüyor: “Kısa zamanda yaptığımız gözlemlere göre, Ortadoğulular daha çok döner, cağ kebabı ve pide bölümüne ilgi gösterirken, Uzakdoğulular ve Batı Avrupalılar sulu yemek ve farklı reçeteleri denemeye yöneliyor. Baklava ve künefe tüm yolculardan yoğun ilgi görüyor. Aylık olarak yaklaşık 21 bin porsiyon döner ve cağ kebabı, 6 bin porsiyon künefe ve baklava tüketiliyor.”