İSTANBUL (AA) - Ramazan Bayramı dolayısıyla 31 Mayıs-4 Haziran'da aracını İstanbul Havalimanı otoparkına bırakan vatandaşların, 10 günlük kullanım için 7 gün parası ödeyecekleri duyuruldu.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, bayram nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda otopark kampanyası düzenledi.

Buna göre, 31 Mayıs-4 Haziran'da geçerli olacak kampanya kapsamında aracını İstanbul Havalimanı otoparkına bırakan vatandaşlar 10 günlük kullanım için 7 gün parası ödeyecek.

Havalimanında, 3 Haziran 2019 saat 23.59'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında 7 günlük otopark abone ücreti ise 298 lira olarak belirlendi.