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"İstanbul Havalimanı'nda sefer sayımızı 2 katına çıkaracağız"

- THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: - "Yeni evimiz İstanbul Havalimanı'nda büyümeye devam ediyoruz. Kısa zamanda iç ve dış hat yeni şehirler ile sefer sayımızı 2 katına çıkaracağız"

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İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda büyümeye devam ettiklerini belirterek, "Kısa zamanda iç ve dış hat yeni şehirler ile sefer sayımızı 2 katına çıkaracağız." açıklamasını yaptı.

Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı'nda büyüyoruz. Şimdiye kadar 66 binin üzerinde yolcuya hizmet verdiğimiz yeni evimiz İstanbul Havalimanı'nda büyümeye devam ediyoruz. Kısa zamanda iç ve dış hat yeni şehirler ile sefer sayımızı 2 katına çıkaracağız. İstanbul Havalimanı, gurur projesi."

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Anahtar Kelimeler:
Bilal EkşiThy
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