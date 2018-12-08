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İstanbul Havalimanı'ndan 40 bin yolcu uçtu

- İlk fazı 29 Ekim'de açılan, THY'nin bazı tarifeli seferlerini yaptığı havalimanından kasım ayı sonuna kadar icra edilen geliş ve gidiş seferleriyle 40 bin 52 yolcu seyahat etti - Söz konusu havalimanından bu dönemde iç hatta 190, dış hatta 107 olmak üzere toplam 297 uçuş yapıldı

İstanbul Havalimanı'ndan 40 bin yolcu uçtu
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'ndan kasım ayı sonuna kadar yapılan geliş ve gidiş seferleriyle 40 bin 52 yolcu seyahat etti.

İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleşen seferler ile taşınan yolcu sayısı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) resmi internet sitesinde açıklandı.

İlk fazı 29 Ekim'de açılan, Türk Hava Yollarının (THY) bazı şehirlere tarifeli seferler düzenlediği İstanbul Havalimanı'ndan kasım sonuna kadar iç hatta 190, dış hatta 107 sefer yapıldı. Havalimanından, söz konusu dönemde toplam 297 geliş ve gidiş uçuşu icra edildi.

Söz konusu havalimanında 288 ticari uçuş düzenlendi. İç hatta 181, dış hatta 107 tarifeli sefer İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirildi.

THY'nin 31 Ekim'de Ankara ve Lefkoşa'ya, 1 Kasım'dan itibaren İzmir ile Antalya'ya, 8 Kasım'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye uçuş başlattığı İstanbul Havalimanı'nı kasım ayının sonuna kadar kullanan yolcu sayısı da belli oldu.

İç hatta 25 bin 712, dış hatta 14 bin 340 olmak üzere toplam 40 bin 52 yolcu, havalimanından seyahat etti.


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İstanbul HavalimanıSeferYolcu
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