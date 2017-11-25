İstanbul havalimanlarından 10 ayda 80 milyon yolcu geçti

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - Türkiye'de sivil havacılıkta en çok seyahat edilen Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarını yılın 10 ayında, 79 milyon 679 bin 328 yolcu kullandı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, 10 aylık dönemde İstanbul havalimanlarından gelen-giden yolcu sayısında geçen yılın aynı dönemine göre artış sağlandı.

Buna göre, 2017'nin ocak-ekim döneminde Atatürk Havalimanı iç hatlarını 16 milyon 354 bin 761, dış hatlarını ise 37 milyon 72 bin 552 yolcu kullandı. Böylece 53 milyon 427 bin 313 kişi bu havalimanından seyahat etti. Geçen yılın aynı döneminde iç ve dış hatta 51 milyon 501 bin 838 kişi Atatürk Havalimanı'nı tercih etmişti. Bu yıl aynı dönemde 1 milyon 925 bin 475 yolcu artışı sağlanmış oldu.

Bu yılın 10 ayında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı kullanan iç hatlarındaki yolcu sayısı 17 milyon 553 bin 311 kişi olarak kayıtlara yansıdı. Dış hatlarda ise 8 milyon 698 bin 704 yolcu ağırlandı. Söz konusu havalimanı, ocak-ekim döneminde toplam 26 milyon 252 bin 15 yolcuya ev sahipliği yaptı. Geçen yılın aynı dönemde 25 milyon 147 bin 954 yolcu bu havalimanını kullandı.

Bu yıl, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 104 bin 61 kişilik yolcu artışı kaydedildi.

- Bir yılda 3 milyon 29 bin 536 yolcu artışı

Her iki havalimanını geçen yılın ocak-ekim döneminde kullanan iç ve dış hatta toplam yolcu sayısı 76 milyon 649 bin 792 kişi olurken, bu sene ise 79 milyon 679 bin 328 olarak belirlendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre 2017'de 3 milyon 29 bin 536 yolcu artışı sağlandı.

Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarını 2017'nin dokuz ayında 71 milyon 129 bin 281 yolcu kullanmıştı.

Atatürk Havalimanı'nda, bu yıl iç hatlarda 119 bin 998, dış hatlarda 266 bin 543 olmak üzere 386 bin 541 uçuş yapıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise aynı dönemde iniş kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 116 bin 733, dış hatlarda ise 67 bin 860 olarak kaydedildi. Söz konusu havalimanında bu yıl 184 bin 593 uçuş yapıldı.

İstanbul'daki iki havalimanından 10 ayda 571 bin 134 uçak iniş-kalkış icra etti. Geçen yılın aynı döneminde ise Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından iç ve dış hatta 593 bin 579 sefer yapılmıştı.

Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından 2017'nin ilk 9 ayında 511 bin 797 uçak iniş-kalkış yapılmıştı.