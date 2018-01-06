İstanbul havalimanlarını 95 milyon yolcu kullandı

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - İstanbul'da bulunan Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından geçen yıl hizmet alan yolcu sayısı 5 milyon 29 bin 966 artarak 95 milyon 113 bin 289'a yükseldi.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kentteki iki havalimanında gelen-giden yolcu sayısı, bir önceki yıla göre 5 milyon 29 bin 966 arttı.

Geçen yıl, Atatürk Havalimanı'nı iç hatlarda 19 milyon 450 bin 347, dış hatlarda 44 milyon 277 bin 101 olmak üzere 63 milyon 727 bin 448 yolcu kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise geçen yıl gelen-giden yolcu sayısı 31 milyon 385 bin 841 oldu. Bu yolcuların 21 milyon 56 bin 767'si iç hatları, 10 milyon 329 bin 74'ü dış hatları tercih etti.

Kentteki iki havalimanından geçen yolcu sayısı 95 milyon 113 bin 289 olarak kayıtlara geçti.

Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında gelen-giden yolcu sayısı 2016'da 90 milyon 83 bin 323 olurken, böylece geçen yıl 5 milyon 29 bin 966 yolcu artışı sağlandığı belirlendi.





- Atatürk Havalimanı'nda 460 bin uçaklık trafik

Geçen yıl, Atatürk Havalimanı'nda iç hatlarda 142 bin 886, dış hatlarda ise 317 bin 891 olmak üzere toplam 460 bin 777 uçaklık trafik oluştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iniş ve kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 139 bin 311, dış hatlarda 80 bin 345 oldu. Böylece, söz konusu havalimanında, geçen yıl 219 bin 656 uçuş trafiği yaşandı.

İstanbul'daki havalimanından geçen yıl 680 bin 433 uçak iniş ve kalkış yaparken 2016'da bu sayı 698 bin 323 olarak kayıtlara geçmişti.