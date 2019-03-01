İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Millet kararını bir ay sonra verecek. Verdikleri kararın başımız, gözümüz üstünde yeri var. İstanbul, henüz bitmemiş bir roman." dedi.

Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde gazete ve haber ajanslarının ekonomi müdürleriyle sohbet toplantısı düzenledi.Türkiye'de altyapı işini; yolları, havaalanları, internet yolları ile büyük oranda hallettiklerini aktaran Yıldırım, bakan olduktan sonraki süreçten bugüne kadar yaptığı çalışmaları anlattı.

Yıldırım, İstanbul'da artık daha mikro düzeyde ve detaylı çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Ne yapacağımızı biliyoruz, altyapı bakımından tasarlama zamanına ihtiyacımız yok. Fikir, o fikri projeye dönüştürme gibi bir zamana ihtiyacımız yok. Bunların hepsi hazır. Hemen işe başlayacak durumdayız." diye konuştu.

İstanbul'un toplu ulaşımıyla ilgili payını yüzde 18'den 48'e çıkaracaklarını anımsatan Yıldırım, "Bu kara yolunun yoğunluğunu da yüzde 30 azaltmak demek. İkincisi de İstanbul'da 7,5 milyon insan E-5 ile TEM arasında yaşıyor. Buradaki nüfus, evinden çıkıp kuzeye, güneye, doğuya, batıya 750 metre gittiğinde bir istasyona ulaşmış olacak. Hedef bu. İstanbul'daki trafik akar hAle gelecek." bilgisini verdi.

Yıldırım, trafiğin İstanbul'a ciddi bir zaman, para, çevreye olumsuz etki, insan psikolojisine olumsuz etki gibi ciddi maliyetleri olduğuna işaret ederek, bu tasarruf yapıldığında hayallerin ötesinde bir kazanç oluşacağını ifade etti.

Trafiğin çok yoğun olduğu bölgelerde 100 kilometrelik tünel projelerinin bulunduğunu kaydeden Yıldırım, "İstanbul'daki 33 milyon seyahatin 2 milyon 150 bini karşıdan karşıya geçiş. Bu geçişte deniz kullanımı; yaklaşık yüzde 4. Bu oran belki yüzde 5'e çıkabilir. Şu anda 525 bin taşıma var. Mobilite arttığı için rakam değişir ama oran değişmez. " şeklinde konuştu.





- "Metrobüse olan ihtiyaç azalacak"





AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, metrobüsün yükünün azalacağını belirterek, "Metrobüsün sorunu ne? Talep çok fazla, konfor bozuldu. İnsanlar tıkış tıkış. İçerisi kokuyor. Rahatsız edici bir durumu var. Raylı sistemler yapılınca metrobüsün yükü azalacak. Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı bu sene sonunda açılacak. O tamamen metrobüse paralel. Ciddi bir yük alacak. Ayrıca bu ay Gebze-Halkalı hattı devreye giriyor. Bu da ciddi bir pay alacak." yorumunu yaptı.

Metrobüsü de kendi haline bırakmayacaklarını vurgulayan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otonom sistem dediğimiz bir sistemle, araçlarda bazı ufak tadilatlarla mevcut alt yapıyı kullanarak yüzde 50 kapasite artırabileceğiz. 18 metreden, 24 metreye çıkaracağız. Bilgisayar destekli yöneteceğiz. Telefonlardaki bilgilerin bluetoothla birbirine aktarılması gibi bunlar da birbirlerine aktarılacak. Durağa geliş-kalkış zamanlarını ayarlayacaklar. Aynı anda hepsi gelecek, inecek, binecek sıkışıklık olmayacak.

En büyük problem; hem durak aralarındaki seyahatlerde hem de duraklardaki yanaşma kalkmalarda uyumsuzluk vardı. Bu bilgisayar destekli şekilde yönetilecek. Sürücüsüz metrolardaki gibi bir yöntemle çalıştırıldığında, bu duraklardaki yığılmaları, sıkışmaları büyük ölçüde azaltmış olacak. Bu kısa vadeli bir çözüm. Orta-uzun vadede de alternatiflerin gelişmesiyle birlikte metrobüse olan ihtiyaç azalacak. Daha dengeli bir toplu taşıma sistemi kurulmuş olacak."





- "Yenikapı'ya kapsamlı bir kruvaziyer limanı yapacağız"





Binali Yıldırım, turist sayısını gelecek 5 yılda 22 milyona, sonraki dönemlerde 30 milyona çıkarmak istediklerini belirterek, "Turizmden geliri artırmak için katma değeri yüksek, harcaması fazla olan turistleri getirmeyi hedefliyoruz. Yenikapı'ya kapsamlı bir kruvaziyer limanı yapacağız. Ordan gelen turistleri doğru Tarihi Yarımada'ya çıkaracağız ve oralarda para harcamasını sağlacağız. Bu tip turistler ortalama bin 500 dolar harcıyor. Normalde 600-650 doları geçmiyor." diye konuştu.

İstanbul'un son 2 senedir göç verdiğini aktaran Yıldırım, "Bir kısmı şehir pahalı diye gidiyor. Bir kısmı trafikten ama asıl sebep Anadolu şehirlerinin çok gelişmesi. İnsanların İstanbul'da aradığını bulabileceği birçok şehir var. Memleketlerine, özüne dönüyor. Özellikle emekliler... Yol, sağlık hizmeti, telefon, internet, havaalanı var. Üstelik hayat daha ucuz." şeklinde konuştu.

Yıldırım, İstanbul'un çeperlerinde 4 lojistik merkezi, 24 tane aktarma merkezi kuracaklarını dile getirerek, "Lojistik merkezlerinin amacı şehir içine mal giriş-çıkışlarını düzene sokmak. Bunun için 2 tarafa birer gıda üssü kuruyoruz. Burada da bütün halleri (sebze, meyve, su ürünleri kuru gıda) tek bir yerde toplayacağız. İçinde en az yüzde 25'i üretici olacak. Üretici olmayınca fiyat istikrarında sorun oluyor. Her türlü mal buraya girecek. Daha küçük araçlarla İstanbul'un içine dağıtılacak. Fuzuli trafiğin de önüne geçilecek." ifadelerini kullandı.

Hangi işi yapacaklarsa şehirde yaşayanların katılımıyla yapacaklarının altını çizen Yıldırım, "Şehri birlikte yöneteceğiz." dedi.









- "Gençler için Girişimcilik Atölyeleri kuracağız"





Yıldırım, gençler için Girişimcilik Atölyeleri kuracaklarını belirterek, "Buraya parası olanları getireceğiz, fikirleri dinleyecekler, beğendikleri fikre destek verecekler. Böylece gençlerin aklıyla, girişimcilerin sermayesi birleşecek. Teknopark'tan öte birşey. Teknopark'ta çoğu sigorta priminden, vergiden kurtulmak için 'Girişimci istihdam ediyorum' diyor." bilgisini verdi.

Anadolu Yakası'nda Bilişim Vadisi, Avrupa Yakası'nda Bayrampaşa'da Türkiye Teknoloji Üssü kurulacağını vurgulayan Yıldırım, "Teknolojiye ve bilişime inanıyoruz. Buraya çok fazla yatırım yapacağız. İstanbul, bu açıdan avantajlı çünkü nüfusunun yüzde 45'i genç." açıklamasını yaptı.

Yıldırım, kentsel dönüşüm işinde belediyenin hakemlik yapacağına işaret ederek, bu alanda Fikirtepe işini de ele alacaklarını söyledi.

Tasarım ilkelerinin belediye tarafından değerlendirileceğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yerinde dönüşüm esas alınacak. Finansmanda da Bakanlık, Emlak Konut, TOKİ, belediye işin içinde olacak. Fikirtepe'de bizim de babadan kalma bir yerimiz vardı. Bir arkadaş haberini yaptı, sonra da 34 bin lira tazminat ödemek zorunda kaldı. Fikirtepe'de kirası ödenmeyelere vereceğim. Müteahhit herkesle anlaşmış bir biz kalmışız. Biz de anlaşmaya imza atmıyoruz. Avukata verdim, okuttum, insanların aleyhine. Hiçbir güvenceleri yok. Bunu baştan sona değiştirdik. Adam isyanda. Önce milleti üzerimize sürdü. Onların lehine yaptığımızı bir türlü anlatamadık. Sonunda uğraştık, dediğimiz noktaya getirdik, şimdi 'Allah razı olsun' diyorlar. Onları kurtardık aslında. Bu bir tesadüf. Denk geldi. Bunun sisteme bağlanması lazım."

Yıldırım, "Millet kararını bir ay sonra verecek. Verdikleri kararın başımız, gözümüz üstünde yeri var. İstanbul, henüz bitmemiş bir roman." diyerek sözlerini tamamladı.

(Bitti)