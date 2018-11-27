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İstanbul için fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - İstanbul ve Çanakkale başta olmak üzere Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden...

İstanbul için fırtına uyarısı
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ANKARA (AA) - İstanbul ve Çanakkale başta olmak üzere Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden esmekte olan rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğuya (poyraz) dönerek kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, İstanbul ve Çanakkale başta olmak üzere Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de perşembe gece saatlerine kadar zaman zaman fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüPoyraz
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