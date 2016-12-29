Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

İstanbul için kar uyarısı

- Meteoroloji Genel Müdürlüğünce İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi

İstanbul için kar uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da bugün kuvvetli kuzeyli rüzgar ve fırtınayla birlikte genel olarak yağmur şeklinde devam eden yağışın öğleden sonra karla karışık yağmura dönüşeceği tahmin ediliyor.

İl genelinde yağışın zaman zaman kuvvetli olmak üzere bugün akşam, yarın ve cumartesi günleri karla karışık yağmur ile kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışın kar ve sulu kar şeklinde yağması sonucunda kar kalınlığının kıyı kesimlerde 5 santimetre, iç ve yüksek kesimlerde 10-20 santimetre civarında olabileceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, vatandaşların hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
İstanbulda Kar Yağışı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.