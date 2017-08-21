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İstanbul için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın gün boyu etkili olacağını bildirerek, sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

İstanbul için yağış uyarısı

İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gün boyu etkili olarak kuvvetli (10-30 mm) olması beklendiğinden başta ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Alınan önlemler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de yağış uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporlarına göre şiddetli yağışlar bugün sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Özellikle Kilyos, Sarıyer, Beykoz ve Şile’nin köylerinde kuvvetli olan gök gürültülü sağanağın ilerleyen saatlerde dinmesi bekleniyor. Akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur geçişleri olacağı tahmin ediliyor." denildi.

Yarın beklenen sağanağın özellikle Anadolu yakasında daha etkili olmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, "Atmosferin üst seviyesinin soğuk, yer seviyesinin (deniz ve kara) sıcak oluşu nedeniyle oluşacak kararsız hava koşulları sonucu hortum ile kısa süreli dolu yağışı, şimşek, yıldırım, gök gürültülü kısa süreli kuvvetli yağmur geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Yağış öncesi çöp, sigara izmariti, poşet gibi çöplerin tıkadığı mazgalların temizlik çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ve İSKİ ekipleri tarafından yapıldığı kaydedilirken, muhtemel yağış ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilçe belediyelerin bilgilendirildiği, AKOM, İtfaiye, Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, İSKİ ekiplerinin hazır bekletildiği kaydedildi.

Muhabir: Etem Geylan, Emrah Güney

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Meteoroloji Genel MüdürlüğüSağanakTürkiye
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