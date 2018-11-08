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İstanbul Kültür Üniversitesi'nde "Örümcek Ağı"

- İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi, “Spider’s Web/Örümcek Ağı” sergisiyle beş ayrı sanatçıyı ağırlayacak

İstanbul Kültür Üniversitesi'nde
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), Fırat Arapoğlu küratörlüğünde düzenlenen “Spider’s Web/Örümcek Ağı” isimli sergiye ev sahipliği yapacak.

İstanbul Kültür Üniversitesi açıklamasına göre, İKÜSAG, “Spider’s Web/Örümcek Ağı” sergisiyle beş ayrı sanatçıyı ağırlayacak.

"Yeni Türkiye" adlı video çalışmasıyla İnsel İnan, "Geriye Dönüş & Deja-vu Arasında III" adlı video çalışmasıyla Krassimir Terziev’in konuk olacağı sergide, Didem Erbaş "Sıcak Ağustos" başlıklı tuvalleri ve "Bilinmeyen Bölge" başlıklı kağıt çalışmalarını, Çağrı Saray "Unutmanın Eşiği: Harita" isimli dijital-baskı çalışmasını, Maria Papadimitriou ise "Ulus-Ötesi" isimli video-yerleştirmesini sanat severlerin beğenisine sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Küratör Fırat Arpaoğlu, "Belirli aralıklarla örülen bir yapı ya da içsel örüntüyü tanımlarken ağ sözcüğünü kullanıyoruz. Farklı örümceklerin ürettiği ipliklerin çeşitliliği gibi siyaset, kültür, ekonomi ve sanatta da farklı ağ yapıları karşımıza çıkıyor. Bu, kuşkusuz enformasyon kadar dezenformasyon da üretir. İşte, bu örümcek ağının ortasında yer alan birey/bireyleri sanat nasıl görünür kılabilir? Deştikçe karmaşıklaşan örümcek ağına dair nasıl bir farkındalık yaratılabilir? Bu sergide, bunu sorgulamaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

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