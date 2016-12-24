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İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 14 rütbeli asker ile terör örgütünün sözde abileri konumundaki 6 şüphelinin yakalanması için 10 ilde operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmalarında etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda haklarında gözaltı kararı verilen 14 rütbeli asker ile terör örgütünün sözde abileri konumundaki 6 şüphelinin yakalanması için 10 ilde operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmalarından tutuklu rütbeli askerlerin "etkin pişmanlık" sonucu verdiği bilgiler sonucu aktif görevde bulunan 14 rütbeli asker ve 6 sözde abi hakkında yakalama kararı çıkardı.

Bu doğrultuda çalışma başlatan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, Iğdır, Muğla, Antalya, Edirne ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis ekiplerinin söz konusu şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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