Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar yardım kampanyası Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) BAKKA Ömer Lütfi Mete hakkı eren
Uygun bilet kampanyası
Uygun bilet kampanyası
Rekorlar borsaya çekti
Rekorlar borsaya çekti
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Yılın transferini yaptı
İşte yılın transferi
İş bulamayınca patron oldu
İş bulamadı patron oldu

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 45 gözaltı

İstanbul merkezli 10 ilde, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları ve konuşma içerikleri çözümlenmiş 45 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 45 gözaltı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakları bulunan, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları ve konuşma içerikleri çözümlenmiş 45 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasının çözülmesine yönelik soruşturma kapsamında, 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, bunun üzerine konusu terör örgütü ile iltisakları bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock programını kullandıkları ve ayrıca konuşma içerikleri çözümlenmiş 45 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul merkezli 10 ilde 62 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Muhabirler: Halil Demir, Abidin Mutlu Bozdağ

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ByLockFetöIstanbulPdyTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5