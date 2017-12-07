İstanbul merkezli 8 ilde ByLock operasyonu

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 39 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 39 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında doktor ve öğretmenlerin de olduğu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve söz konusu adreslerdeki aramaların sürdüğü belirtildi.
Muhabir: Halil Demir