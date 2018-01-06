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İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

- Örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 36 kişiden 17’si gözaltına alındı

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 9 ilde yapılan operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 36 şüpheliden 17’si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 36 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında polis, gazeteci ve öğretim görevlilerinin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Bu kapsamda aralarında polis ve öğretim görevlilerinin de bulunduğu 17 kişinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
ByLockFetöİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
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