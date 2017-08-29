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İstanbul merkezli internet dolandırıcılığı operasyonu

- İnternette kurdukları sitede pazarladıkları ürünlerin karşılığında vatandaşlardan para alan ve ürünleri teslim etmeyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 kişi İstanbul ve Ankara'da yakalandı

İstanbul merkezli internet dolandırıcılığı operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda, internet aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne başvuran bazı vatandaşlar, internet üzerinden alışveriş yaptıklarını ve parasını ödedikleri ürünlerin kendilerine teslim edilmediğini belirterek şikayette bulundu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kişilerin kimliklerini tespit etti. Polis ekiplerinin operasyonunda, şüphelilerden E.O. ve C.B. Ankara'da, Y.O. ise İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılardan E.O'nun bilişim sistemlerine usulsüz girmek, dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlardan 34 aramasının ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, E.O'nun ise bilişim sistemlerine usulsüz girmek, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan 14 aramasının olduğu belirlendi.

Şüphelilerin, kurdukları internet sitesinde çeşitli ürünler pazarladıkları, alışveriş yapan kişilerden para almalarına rağmen ürünleri teslim etmedikleri, bugüne kadar binlerce kişiyi dolandırdıkları bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.O. (28) ve C.B. (28) tutuklanırken, Y.O. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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