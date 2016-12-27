İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, kamuoyunda "Sarallar" ve "Şahinler" olarak bilinen iki ayrı organize suç örgütüne üye olduğu öne sürülen 52 kişi yakalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Sedat Şahin’in kayınvalidesi Gülçin Erkerman'ın 19 Mayıs'ta Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan istihbarat çalışması ve teknik takip sonucunda, silahlı saldırının "Sarallar" olarak bilinen grup tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Bu arada, her iki suç örgütü elemanlarının birbirine yönelik adam öldürme, yaralama ve yağma olaylarına karıştıkları tespit edildi. Delillerin toplanmasının ardından, "Sarallar" ve "Şahinler" adlı organize suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen 58 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Uşak ve Samsun’da çok sayıda adrese baskın düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de katıldığı operasyonlarda, 52 kişi yakalandı. Firari 6 kişinin de arandığı bildirildi.

Şüphelilerin adreslerinde ruhsatsız 27 tabanca, 8 tüfek, 1 Uzi marka otomatik silah, 1 kurusıkı tabanca, jammer cihazı, silahlar için kullanılan susturucu, 1 GPS cihazı, 1 miğfer, 2 çelik yelek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

- Vitesle kontrol edilen gizli bölme, polisi şaşırttı

Operasyon kapsamında yürütülen çalışmalarda, "Sarallar" grubu üyesi olduğu öne sürülen Engin G'nin otomobilinin ön konsolunda gizli bir bölme olduğu anlaşıldı. Uzaktan kumandayla açılan hidrolik sistemli gizli bölmede, Glock marka 2 ruhsatsız tabanca, mermiler ve bir miktar uyuşturucu bulundu. Polisleri bile şaşırtan gizli bölmenin, uzaktan kumandayla açılması için, yarı otomatik vitesli olan otomobilin vitesinin manuel konuma getirilmesinin gerektiği belirlendi.

Emniyette sorgulanan 52 şüpheliden 7'si, soruşturmayı yürüten savcının talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 45 kişi "Suç işlemek amacıyla organize suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, kasten adam öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, yağma amaçlı tehdit, tasarlayarak kasten adam öldürmeye azmettirmek, 6136 sayılı kanuna muhalefet, kasten yaralama" suçlarından adliyeye sevk edildi.