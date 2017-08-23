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İstanbul merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

- Yasa dışı yollarla yurt dışından getirilen ve atölyelerde kaçak üretilen 87 tabanca, 22 av tüfeği, 5 susturucu, 2 tabanca lazerinin ele geçirildiği operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 22 şüpheli gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen ve kaçak olarak atölyelerde üretilen çok sayıda silahın bir suç örgütü tarafından piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 17 Ağustos'ta İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Gaziantep, Çorum, Ankara, Trabzon, Bursa, Mersin, Konya ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 22 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 87 tabanca, 22 av tüfeği, 5 susturucu, 2 tabanca lazeri, bin 100 mermi, 193 silah parçası, silah yapımında kullanılan 3 makine ve 10 namlu açma aleti ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, 12 Nisan'da Silivri'de düzenlenen ara operasyonda, 10 tabanca, 5 susturucu, 2 tabanca lazeri, 642 mermi ve 1 polis kanalı yüklü telsiz ile yakalanan müzisyen Günter B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.


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