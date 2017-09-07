İZMİR (AA) - Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2017"de ödül alan 94 fotoğraf, İzmir'de açılan sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de Folkart Gallery'de organize edilen serginin resepsiyonunda konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, 100 yıla yakın geçmişi olan AA'nın bir kültür eseri olarak bu sergiyi düzenlediğini belirtti.

Sanatçılığın kolay olmadığını kaydeden Kalkan, "Bizim gördüğümüz gözden farklı bir gözle olayları görüyorlar. Bu yarışmayı yapanlara, sergiyi organize edenlere teşekkür ediyorum. Folkart'a da teşekkür ediyorum, güzel bir sergi alanı kazandırdı İzmir'e." ifadelerini kullandı.

İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı da bu eserlerin İzmir'de sergilenmesinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, Türkiye'nin kültür ve sanatta son yıllarda önemli atılımlarda bulunduğuna dikkati çekti.

Kültür ve sanatın merkezi İstanbul gibi gözükse de İzmir'in de önemli hamlelerde bulunduğunu anlatan Taşbaşı, İzmir'de yapılan festivallere değindi.

- "11 dilde yayın yapan bir haber kuruluşuyuz"

AA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Şaban Kızıldağ da Istanbul Photo Awards'ın 3'ncü yılı olduğuna dikkati çekerek, uluslararası nitelikte haber fotoğrafçılığı alanında yapılan organizasyonun artık kurumsallaşmaya ve dünya genelinde kıymet bulmaya başladığını, burada seçilen fotoğrafların daha sonra Pulitzer tarafından yapılan oylamada da aynı nitelikte devam ettiğini ifade etti.

Bu yıl 3. gerçekleştirilen yarışmaya 25 bin fotoğrafın katıldığını vurgulayan Kızıldağ, 17 ülkeden 22 fotoğrafçıya ödül verildiğini, dereceye girenlerin sergide görücüye çıktığını aktardı. Kızıldağ, serginin daha önce İstanbul ve Ankara'da açıldığını hatırlatarak, İzmir'den sonra da Newyork ve Moskova'da da sanatseverlerin beğenisine sunulacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın defaatle söylediği "Dünya 5'ten büyük" sözüne değinen Kızıldağ, "Dünyanın 5'ten büyük. Tarafsız habercilik, ezilenlerin, mazlumların bulunduğu coğrafyada haberlerin saptırılmadan verilmesi konusunda ajansın gösterdiği gayret ve efor hakikaten çok önemli. 4 yıl sonra Anadolu Ajansı 100. yılını idrak edecek. Bu 100. yıla girerken dünyada 11 dilde yayın yapan bir haber kuruluşuyuz. Mazlumların, ezilenlerin bulunduğu coğrafyada haberleri saptırmadan, fotoğrafların bir karesini deforme etmeden dünyaya yaymaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- Arakan'da yaşananlar

Kızıldağ Arakan'da yaşananlara değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hanımefendi Emine Erdoğan 2012 yılında Arakan'a gittiklerinde 'ben isanlığımdan utanıyorum' demişlerdi. Bugün de orada ciddi bir organizasyon var, yardımlar yapılıyor. 'İnsanlığımdan utanıyorum' dediği oradaki mücadelenin yansımasıdır. O haberleri doğru aktarmak, dünyaya paylaşmak bizim için çok önemli. Dünyanın 5'ten büyük olduğunu tüm dünyaya deklare etmek açısından kıymetli. Bunu geliştirmeye çalışıyoruz. 100. yıla ulaşırken dünyada örnek, modern haber ajansı olma gayretimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Tarafsız haberciliği, insanlığından utanmayan bir insanlığın haberini tüm dünyaya yaymaya çalışıyoruz."

Folkart Gallery Genel Koordinatörü Fahri Özdemir ise serginin, "fotoğrafın oskarları" olarak kabul edilebileceğini dile getirerek, çok değerli eserlerin görücüye çıktığını belirtti. Özdemir, Folkart olarak böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

İzmir Kültür ve Turizm Müdür Vekili Murat Karaçanta, AA'nın Türkiye'nin en köklü haber ajansı olarak önemli görevler yürüttüğünü söyledi. Fotoğraf sergisinde çok büyük eserlerin yer aldığını belirten Karaçanta, önemli foto muhabirlerin eserlerinin özenle seçildiğini gördüğünü ifade etti.

İzmir Müftüsü Ramazan Muslu ise AA'ya böyle bir çalışmayı yaptığı için teşekkür ederek, "Ülkemizin ismini uluslararası camiada duyurmak adına bu yarışmayı anlamlı buluyorum. Habere konu olmuş, sanat değeri olan bu eserlerin İzmir'de sergilenmesi bizleri mutlu etti." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

Resepsiyona Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, TRT İzmir Müdürü Mevlüt Şahbaz, DSİ Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Metin Saroğlu, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Yaşar Üniversitesi Medya İlişkileri Koordinatörü Hakan Atis, oyuncu Atilla Alpar da katıldı.

- Dünyanın dört yanından etkileyici kareler

Istanbul Photo Awards 2017'de "Yılın fotoğrafı" ödülünü, Fransız foto muhabiri Frederic Lafargue'nin Paris Match için Irak'ta çektiği "DEAŞ'tan Kaçış" fotoğrafı kazanmıştı.

Aris Messinis, AFP için çektiği "Akdeniz'de Ölüm" başlıklı serisiyle "Seri Haber" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olurken, Adam Pretty, Getty Images için çektiği "Yüzeyin Altında" başlıklı fotoğraf ile "Tekil Spor" dalında, Patrick Smith de Getty Images için çektiği seriyle "Seri Spor" alanında birinciliğe layık görülmüştü.

Mary Gelman, kadın mağdurlar konulu serisiyle "Seri Portre" kategorisinde birincilik alırken, jüri "Tekil Portre" kategorisinde ödüle layık eser bulamamıştı.

Kemal Jufri "Öksüz Orangutanları Beslemek" başlıklı fotoğrafıyla "Seri Doğa & Çevre" kategorisinde birinci olurken Johnny Miller, Millefoto için çektiği "Papwa Sewgolum Golf Sahası" başlıklı serisiyle "Tekil Doğa & Çevre" kategorisinde birincilik almıştı.

Jüri, Gazze'de yaşayan serbest foto muhabiri Hosam Salem'i "Gazze'de Sokak Antrenmanı" başlıklı fotoğrafıyla "Genç Foto Muhabiri Ödülü"ne layık görmüştü.

Haber, spor, portre, doğa ve çevre fotoğrafı dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirilerek ilk üçe giren fotoğrafların belirlendiği yarışmaya, yaklaşık 25 bin fotoğraf başvurusu olmuştu. 17 ülkeden 22 fotoğrafçıya ödül verilen yarışmanın resmi sponsorluğunu Türk Hava Yolları ve TİKA üstlenmişti.

Sergi 17 Ekim 2017 tarihine kadar gezilebilecek.







