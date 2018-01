'Istanbul Photo Awards 2018' jürisi belli oldu

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) tarafından dördüncü kez düzenlenen "Istanbul Photo Awards"ın 2018 jürisi belli oldu.

Yarışmanın bu yılki jürisi, geçen yıllarda olduğu gibi fotoğrafçılık alanında tanınan uluslararası duayen isimlerden oluşuyor.

Geçen yıl da yarışmanın jürisinde yer alan Paris Match Dijital Yayın Yönetmeni Marion Mertens, Getty Images'in ödüllü spor baş fotoğrafçısı Cameron Spencer, NOOR Ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, foto muhabiri ve görsel medya danışmanı Georges De Keerle, AFP Fotoğraf Dağıtım ve İş Geliştirme Direktörü Michel Scotto, AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel ve AA Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul'un yanı sıra bu yıl jüriye önemli iki yeni isim daha eklendi.

Uluslararası alanda en önemli haber fotoğrafı editörlerinden Andrei Polikanov ve geçen yıl “Yılın Fotoğrafı” ödülünün sahibi olan Frederic Lafargue, Istanbul Photo Awards jürisinde ilk defa yer alacak.

Yeni jüri üyeleri

Yarışmanın bu yılki jüri üyelerinden Andrei Polkanov, editörlük kariyerine başlamadan önce Dağlık Karabağ, Tacikistan ve Çeçenya gibi çatışma alanlarında serbest muhabir olarak pek çok önemli fotoğrafa imza attı.

Çalışmaları Time, The New York Times, Stern, Focus, Spiegel ve Paris Match gibi dünyanın önde gelen basın kuruluşlarınca kullanılan Polikanov, 1995-2007 yıllarında Time dergisi Moskova bürosunda Fotoğraf Editörlüğü yapmasının ardından 2015'e kadar Russian Reporter Magazin’de Fotoğraf Direktörü görevini yürüttü.

Takie Dela online medya şirketinde Görsel Direktör olarak çalışan Andrei Polikanov, 2015'ten bu yana Rusya başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde foto muhabirliği atölye çalışmalarını yönetiyor.

Diğer yeni jüri üyesi Fransız fotoğrafçı Frederic Lafargue, "DEAŞ’tan Kaçış" adlı fotoğrafıyla "Istanbul Photo Awards 2017"de "Yılın Fotoğrafı" ödülünün sahibi olmuştu.

Frederic Lafargue, Fransa’nın çeşitli yerel gazetelerinde yürüttüğü çalışmaların ardından Gamma Press’te de foto muhabirliği görevini uzun yıllar sürdürdü. 2001’den sonra Ortadoğu konusunda uzmanlaşan ve fotoğrafları Newsweek, Time, Le Monde, Stern, Guardian gibi birçok uluslararası basın kuruluşu tarafından kullanılan Lafargue, şu sıralar Filistin, İran, Suriye ve Mısır gibi ülkelerdeki güncel gelişmeleri takip ediyor.

Başvurular, 31 Ocak'a kadar devam edecek

Profesyonel foto muhabirlerinin katılımına açık "Istanbul Photo Awards 2018"in 1 Kasım'da başlayan başvuruları, 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Dereceye giren fotoğraflar, mart ayında Türkiye’de bir araya gelecek jüri üyeleri tarafından belirlenecek.

Geçen yıllarda olduğu gibi Türk Hava Yollarının (THY) resmi sponsoru olduğu yarışma, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından destekleniyor.

"Istanbul Photo Awards 2018" başvuruları, www.istanbulphotoawards.com adresi üzerinden yapılabiliyor.

Yarışmanın her yıl mart ayında açıklanan kazanan fotoğrafları, dünyanın çeşitli yerlerindeki profesyonel fotoğrafçılara, en önemli yayın kuruluşlarına ve ilgili kurumlara gönderilen Photobook’ta yer alıyor.

Kazanan fotoğraflar ayrıca, yurt içi ve yurt dışındaki önemli şehirlerde yıl boyunca açılan sergilerde fotoğraf severlerle buluşuyor.

Jüri üyelerinin ve değerli fotoğrafçıların deneyimlerini aktardığı atölye çalışmaları ve söyleşi etkinlikleri geçen yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlenmeye devam edecek.

Foto muhabirliği alanına katkı sağlayan bu etkinlikler, bu işe gönül verenleri bir araya getirirken katılımcıların mesleki kazanımlarını artırmalarına yardımcı oluyor.



Muhabir: Ayşe Aktaş