İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul'a 4 bin 200 yataklı dünyanın en mükemmel hastane şehrini inşa edeceklerini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden buranın arsasını tahsis olarak aldık. Lokasyon olarak Samandıra ile Sancaktepe arasında bazı birliklerin olduğu alan. 3 milyon metrekare bir alanı devralıyoruz. Çok uzun zamandır üstünde çalıştığımız bir projeydi, şimdi buranın planlarını, projelerini yapmaya başlıyoruz." dedi.

Bakan Akdağ, CVK Bosphorus Otel'de düzenlenen "İstanbul Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"nın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Değerlendirme toplantısının yarın da devam edeceğini belirten Akdağ, yarınla beraber toplam 8 günlük bir çalışma yapılmış olacağını söyledi.

İstanbul'u, kamunun sağlık hizmetleri açısından geliştirmek, özel sektörün verdiği sağlık hizmetlerini de daha düzenli hale getirmek istediklerini anlatan Akdağ, şunları kaydetti:

"Bunun için İstanbul'a tabiri caizse özel davranıyoruz. Sağlık binaları ve hastanelerimiz başta olmak üzere, aile sağlığı merkezlerimiz, yeni yapacağımız sağlıklı yaşam merkezleri, toplum ruh sağlığı ve ağız diş sağlığı merkezlerimizle ilgili ciddi ihtiyaçlarımız var. 17 proje yürüyor şu anda ve inşaatları devam ediyor. Bunların bir kısmı istenilen sürelerde tamamlanamamış durumda. Kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere ortak bir ekip oluşturuyoruz. Bu projeler için oluşturduğumuz ortak ekipler beraber çalışacaklar. Birbirlerine yazı yazmadan önce bu masa etrafında işi çözüp bitirecekler, ondan sonra yazı yazacaklar."

- İstanbul'a "hastane şehri"

Sağlık Bakanı Akdağ, İstanbul'u 6 bölge olarak düşündüklerine belirterek, bu bölgelerden "Anadolu Kuzey" denilen bölgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle talimatlandırdığı 4 bin 200 yataklı dünyanın en mükemmel hastane şehrini inşa edeceklerini söyledi.

Akdağ, şu bilgileri paylaştı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nden buranın arsasını tahsis olarak aldık. Lokasyon olarak Samandıra ile Sancaktepe arasında, Silahlı Kuvvetlerin hava alanında kullandığı ve bazı birliklerin bulunduğu alan. 3 milyon metrekare bir alanı devralıyoruz. Geri kalan 1,5 milyon metrekare alanı da Silahlı Kuvvetler kendi yerlerini yaptıktan sonra devralmış olacağız. Çok uzun zamandır üstünde çalıştığımız bir projeydi, şimdi buranın planlarını, projelerini yapmaya başlıyoruz. Aşağı yukarı bu sene içerisinde inşallah ihalesine başlayıp, belli bir mesafeye gelmiş olacağız. 10 hastane burada yapacağız."

Bakan Akdağ, Tuzla ve Sultanbeyli'deki hastanelerin bu yıl içinde hizmete gireceğini belirterek, Anadolu Yakası'nda Göztepe ve Kartal Hastaneleri'ni de yenileyeceklerini kaydetti.

Beykoz'da da yeni bir arsa için arayışa girdiklerini ifade eden Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uygun bir arsa bulunca mevcut hastane binalarını yine kullanacağız ama yeni bir hastane yapacağız. İSMEP Projesi ile Haydarpaşa'da yeni bir hastane kampüsü yapıyoruz. Avrupa Yakası'nda da Sarıyer'i bu sene, Okmeydanı'nı gelecek sene, Seyrantepe'deki hastanemizde gecikmeler olmuştu orayı hızlandırdık. Gelecek sene orayı hizmete sokacağız. Beyoğlu Göz Hastanesi'nin fiziki durumu iyi değil, orayı ya Kasımpaşa'ya ya da Gümüşsuyu'na Silahlı Kuvvetler'den aldığımız hastanelerin birini taşıyarak, oraları yenileyerek hizmeti kuvvetlendireceğiz. Taksim'i, eski İlkyardım Hastanesi olarak bilinen hastaneyi inşallah bu senenin sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Daha önce de söyledim, 17 hastane müthiş bir kapasite oluşturuyoruz. Hastanelerin bir kısmı bu sene, bir kısmı gelecek sene hizmete girecek. 2017-2018'te bunları hizmete sokacağız. Bağcılar'daki hastanemiz yanında 200 yataklı yeni hastane yapacağız, onun kararını aldık. Esenlerde uzun zamandır arsa bulamıyorduk, belediyemizin çok güzel bir arsa üretiğini gördük. 500-600 yataklı, onu yeni planlıyoruz. Yeni bir hastane binası inşa edeceğiz. Sonuçta İstanbul'daki devlet hastanelerinin yataklarının ya da diğer alanlarının hemen hemen hepsini 2021 yılı içerisinde tamamlamış oluyoruz. Bir tek Sancaktepe uzayabilir, onun için 2023'ü tarih olarak veriyoruz."

Toplantının ardından Bakan Akdağ, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen iftar programına katıldı. İftara, Akdağ'ın yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı müsteşar yardımcıları ve çok sayıda kamu hastane yöneticisi katıldı.