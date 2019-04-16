İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, 50 bin yeni istihdam sözü verdiklerini anımsatarak, "Türk tekstil ve hazır giyim sektörü olarak rüşdünü ispat etmiş, dünya arenasında kendini en iyi yerlere oturtmuş markaları olan ve dünya markalarının üretim yaptırmak istediği bir ülke haline geldik." dedi.

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ve İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) tarafından düzenlenen "İstanbul Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim Zirvesi"nde konuşan Aydın, tekstil sektörünün daha çok büyüyeceğini ve ülkenin bel kemiği sektörü olmaya devam edeceğini söyledi.

Aydın, önemli yabancı markaların Türkiye'de yatırımlarını artıracağı öngörüsünde bulunarak, "Açıklanan pakette de görüldüğü üzere hem vergi hem yargı reformlarını dört gözle bekliyor olacağız. Tekstil sektörü birçok krizden en az etkilenen sektör." diye konuştu.

Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstihdam seferberliği sürecindeyiz. ASKON olarak 1 ay önce 50 bin yeni istihdam sözü verdik. 81 ilimizde 81 yeni işletme diyerek istihdamı ele aldık. Tekstil ve hazır giyimi beraber tuttuğumuzda yıl sonunda 30 milyar dolar ihracat hedefiyle sahalardayız. Türk tekstil ve hazır giyim sektörü olarak rüşdünü ispat etmiş, dünya arenasında kendini en iyi yerlere oturtmuş markaları olan ve dünya markalarının üretim yaptırmak istediği bir ülke haline geldik."





- "Türkiye, dünya genelinde 6. büyük hazır giyim tedarikçisi"







İKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihal Sarıer de Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörünün yüksek standartlara ulaşabilme kabiliyetiyle dünya ticaretinde önemli bir role sahip olduğunu belirterek, "Yüksek kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle uluslararası pazarlarda kolayca rekabet edebilmekte, dünya genelinde 6. büyük hazır giyim tedarikçisi olarak öne çıkmaktadır. Son 40 yılda tekstil sektöründe üretim ve ihracat, düşük katma değerli ürünlerden, yüksek katma değerli imal edilmiş ürünlere doğru kaymıştır." diye konuştu.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, tekstil ve hazır giyim sektörünün yüzde 40'a yaklaşan kadın istihdamı ile dikkati çektiğini ve 2018 yılında ülke istihdamına katkı sağlayan ikinci büyük sektör olduğunu söyledi.

Turan, Türkiye ekonomisinin nefes almasını sağlayan ihracat yetkinliğinin değişim ve dönüşüme göre yeniden kurgulanması gerektiğini aktararak, e-ihracatın, toplam ihracat içerisindeki payının binde 3 olduğunu ve bu payın artırılması için çaba sarf edilmesi gerektiğini anlattı.

MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk ise tekstil ve hazır giyim sektörünün, üretim, istihdam ve ihracatı barındıran neredeyse tek sektör olduğunu belirterek, ihracatı çok önemsediklerini ve az yatırımla çok ihracat yapan sektöre sahip çıkılması gerektiğini anlattı.

