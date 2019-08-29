İstanbul'un alışveriş haritası çıktı!

2019 Ocak ayında kullanıcılarına hizmet vermeye başlayan online süpermarket istegelsin tarafından açıklanan veriler tüketicilerin market alışveriş tercihlerine dair ilginç detayları ortaya koydu.istegelsin’in data takibine göre; Anadolu Yakası’nda Kadıköy öne çıkıyor. Kadıköy’de en çok pratik yemek siparişi veriliyor. Onu sırasıyla kitap/dergi ve oyuncak/kırtasiye ürünleri takip ediyor. Ümraniye’de ise zeytin, ayçiçek yağı, anne-bebek ürünleri ve evcil hayvan ürünleri tercih ediliyor. Üçüncü ilçe olarak Maltepe geliyor. Maltepe’de en çok sipariş verilen ürün ise un ve unlu mamuller oluyor. Avrupa Yakası’nda ise en çok sipariş Sarıyer’e ait. Sarıyer’deki istegelsin kullanıcıları en çok Türk kahvesi siparişi veriyor. Beşiktaş en çok taze meyve sebze siparişi veriyor; özellikle Çengelköy salatalığı çok seviliyor.



Hayatı kolaylaştırıyor



Toplamda 1000 ve üzeri siparişe bakıldığında ise dilim karpuz başı çekiyor. Kadıköy diğer ilçelere göre dilim karpuz siparişinde açık ara öndeyken, onu Üsküdar takip ediyor. Diğer ürünler; limon, kuru soğan ve pembe domates olarak sıralanıyor. Tüm ilçeler düzeyinde bakıldığında istegelsin kullanıcılarının, tuvalet/havlu kağıt ve ağır deterjanlar gibi taşımak istemedikleri ürünleri sipariş verdikleri görülüyor.



Etki alanı genişliyor



İstanbul’un yüzde 98’ine dağıtım yapan istegelsin, soğuk hava depolarında saklanan meyve, sebze ve etleri, soğuk zincir kırılmadan kullanıcısına ulaştırıyor. Bu noktada sahip oldukları güçlü altyapı ve dağıtım ağının önemini vurgulayan istegelsin CEO’su Sedat Yıldırım, “’çoksüpermarket’ sloganıyla hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetin en ayrıştırıcı özellikleri arasında; etlerde mahalle kasabı güvenini sunmamız, meyve, sebzeyi taze, temiz ve özel paketlerde göndermemiz ve soğuk zinciri bozmadan her türlü market ihtiyacını karşılamamız yer alıyor. İş modelimiz normal bir süpermarketten farklı olarak sadece fiziksel anlamda bir mağaza açmamak üzerine kurulu. Ürün portföyümüzde halihazırda 6 bin 500 çeşit ürün bulunuyor. Her geçen gün ürün çeşitliliğimiz artmaya devam edecek. Çeşitliliğimizi gıda ve gıda dışı tüm ev ihtiyaçlarının yüzde 90'ını karşılayacak hâle getirmek istiyoruz. İstanbul’da mevcutta yedi dağıtım merkezimiz bulunuyor. Önümüzdeki dönemde planlarımız arasında 10 büyükşehirde daha faaliyete geçmek var.” dedi.