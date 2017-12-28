İstanbul Valisi Şahin: (2)

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, yılbaşı için eğlence mekanları konusunda da önlemler alındığını belirterek, "Öncelikle kendi güvenlik teşkilatı olan eğlence mekanlarının, bu güvenlik teşkilatı mensuplarını ikaz ettik. Ardından da bu mekanlarda bununla yetinmeyip, bizim kolluk kuvvetlerimiz de kendi tedbirlerini alacak ve her mekanda insanların güvenli şekilde yılbaşını kutlamaları için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir." dedi.

Eminönü'ndeki İstanbul Ticaret Odası Merkez binasında, basın mensuplarıyla bir araya Şahin, yılbaşı için alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi verdi, Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan kokuya ilişkin soruları yanıtladı.

Şahin, halkın yılbaşını güven içinde idrak etmesi için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Vatandaşın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesini temin etmek için çok ciddi tedbirler alındığını vurgulayan Şahin, "37 bin polisimiz, 4 bine yakın jandarmamız ve sahil güvenlik ekiplerimiz görevlerinin başında olacaklar. Hemen hemen kadrolarımızın tamamı, görevlerinin başında olmuş olacaklar. İstanbul'da elimizden gelen bütün tedbirleri alarak vatandaşımızın huzurunu, rahatını ve aileleriyle birlikte mutlu bir şekilde yılbaşını idrak etmelerini hedefliyoruz. İnşallah bunu da sağlayacağız. diye konuştu.

- "Gerekli tüm kurumlar ikaz edildi"

"Yılbaşı gecesinde eğlence kulüplerine yönelik ekstra bir güvenlik önlemi alınıp alınmadığı"na yönelik soru üzerine ise Şahin, şunları anlattı:

"Biz vatandaşların yılbaşını en güzel şekilde ve bir arada geçirmelerini sağlamak için bütün tedbirlerimizi aldık. Biraz önce bunu ifade ettim. Eğlence mekanlarında da öncelikle kendi güvenlik teşkilatı olan eğlence mekanlarının, bu güvenlik teşkilatı mensuplarını bu konuda ikaz ettik. Ardından da bu mekanlarda bununla yetinmeyip, bizim kolluk kuvvetlerimiz de kendi tedbirlerini alacak ve her mekanda insanların güvenli bir şekilde yılbaşını kutlamaları için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Bu arada tabii, sadece yılbaşının güvenlik boyutu yok. Aynı zamanda sağlık, trafik ve diğer boyutlarıyla da ilgili her türlü tedbirler alınmıştır. Konuyla ilgili görevli bütün kurumlarımız bu konuda ikaz edilmiş ve onlar, çalışma alanlarıyla ilgili planlarını yapmış durumdalar."

- "Kimsenin halkın sağlığını tehdit etme hakkı yoktur"

Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan kokuya ilişkin soru üzerine de Vali Şahin, "Bu konuda hem Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz hem belediyemizin ilgili birimleri, çalışmalarını devam ettiriyorlar. Konuyla ilgili adli birimlerimiz incelemelerini sürdürüyorlar. Şu ana kadar kesin tespit edilen bir şey yok ama elde birtakım veriler, araçlar ve kişiler mevcut. Onun üzerindeki kesin neticeler tespit edildikten sonra ve çevre cezalarıyla ilgili de cezai işlemler tatbik edilecektir." ifadelerini kullandı.

Şahin, hiç kimsenin vatandaşın yaşadığı çevreyi, solduğu havayı kirletmeye hakkı olmadığını dile getirerek, herkesin bu konuda çıkarılmış düzenlemelere ve kurallara uymak zorunda olduğunu belirtti.

"Hizmetlerin önünde bir engel yok." diyen Şahin, "Böyle bir yola tevessül edilebilmiş olmasını de anlamış değiliz. Ufak tefek birtakım kazanç ve kar hırsı adına tüm insanlarımızın, vatandaşlarımızın huzurunu, rahatını hatta sağlığını, tehdit etmeye, tehlikeye düşürmeye, denizlerimizin ya da kaynak sularımızı kirletmeye de hakkı yok. Bunun takibini bütün birimlerimiz yapmakta ve sonucunda da gerekli işlemler de tereddütsüz icra edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, vatandaşların yılbaşını sağlık ve mutlu bir şekilde kutlamaları dileğinde bulunarak sözlerini tamamladı.

(Bitti)