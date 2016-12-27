İstanbul Valisi Şahin, AA'nın

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

AA tarafından her yıl düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında AA muhabirinden bilgi alan Şahin, tüm fotoğrafları tek tek inceledi.

Fotoğrafların birbirinden güzel ve etkileyici olduğunu vurgulayan Şahin, "haber" kategorisindeki 19 fotoğraftan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı ellerindeki bayrak ve meşalelerle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen vatandaşların oluşturduğu tabloyu yansıtan Elif Öztürk'ün "Türkiye, darbeye karşı tek yürek" isimli fotoğrafına oy verdi.

Şahin, "yaşam" kategorisinde tercihini Ali Jadallah'ın "Gazze'de kış" isimli İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları sonucu evleri yıkıldığı için Beyt Lahya'ya yerleştirilen Filistinlilerin kış şartlarında yaşadıklarını yansıtan fotoğrafından yana yaptı.

Vali Şahin, "spor" dalında ise oyunu Salih Zeki Fazlıoğlu tarafından çekilen Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasından gerçekleşen 10. haftanın açılış maçında "Mehmet Batdal ile Semih Kaya'nın mücadelesini" ortaya koyan fotoğraftan yana kullandı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, AA'nın, emek vererek güzel örnekler ortaya koyan çalışanlarını kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.