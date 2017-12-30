Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Grup Tillo Celal İnan Veysi Atadan Eto
AA'nın oylamasına katıldılar
AA'nın oylamasına katıldılar
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Bir hafta ücretsiz
Bir hafta ücretsiz
Bitcoin açıklaması
Bitcoin açıklaması
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır

İstanbul Valisi Şahin'in yeni yıl mesajı

- Şahin: - "Yeni yılın İstanbullulara, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum"

İstanbul Valisi Şahin'in yeni yıl mesajı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, yeni yılın tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni etti.

Şahin, yeni yıl mesajında, 2017 yılını geride bırakırken 2018 yılını taptaze umutlarla karşılamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Milletin tarihin her döneminde olduğu gibi 2017'de de birlik ve dayanışma içinde tüm güçlüklerin üstesinden geldiğini, güçlü ve istikrarlı bir ülke olmanın yanında, tüm dünyada barışın ve huzurun tesisi için gereken azim ve kararlılığı ortaya koyduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Muhteşem bir tarihin, nadide bir coğrafyanın, eşsiz bir kültür mozaiğinin üstünde yükselen İstanbul'un; 2018 yılında da sosyal, kültürel, ekonomik alanda gelişmesini artırarak aydınlık geleceğe doğru emin adımlarla yürüyüşüne devam edeceğine şüphem yoktur.

Bu duygu ve düşüncelerle 2018 yılına iyiliğin, kardeşliğin, sevginin, saygının, birlik ve beraberliğin hakim olması dileklerimle yeni yılın İstanbullulara, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İstanbul ValisiVasip şahinYeni Yıl
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5