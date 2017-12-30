İstanbul Valisi Şahin'in yeni yıl mesajı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, yeni yılın tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni etti.

Şahin, yeni yıl mesajında, 2017 yılını geride bırakırken 2018 yılını taptaze umutlarla karşılamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Milletin tarihin her döneminde olduğu gibi 2017'de de birlik ve dayanışma içinde tüm güçlüklerin üstesinden geldiğini, güçlü ve istikrarlı bir ülke olmanın yanında, tüm dünyada barışın ve huzurun tesisi için gereken azim ve kararlılığı ortaya koyduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Muhteşem bir tarihin, nadide bir coğrafyanın, eşsiz bir kültür mozaiğinin üstünde yükselen İstanbul'un; 2018 yılında da sosyal, kültürel, ekonomik alanda gelişmesini artırarak aydınlık geleceğe doğru emin adımlarla yürüyüşüne devam edeceğine şüphem yoktur.

Bu duygu ve düşüncelerle 2018 yılına iyiliğin, kardeşliğin, sevginin, saygının, birlik ve beraberliğin hakim olması dileklerimle yeni yılın İstanbullulara, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum."