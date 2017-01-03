İstanbul ve Antalya'da bazı bölgeler riskli alan ilan edildi

ANKARA (AA) - Bakanlar Kurulunun riskli alan ilanına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Çamlıtepe (Derbent) ve Darüşşafaka mahalleleri ile Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi sınırları içinde kalan bazı alanlar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a göre riskli alan ilan edildi.



Muhabir: Hamdi Çelikbaş