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İstanbul ve Antalya'da bazı bölgeler riskli alan ilan edildi

İstanbul'un Sarıyer ve Antalya'nın Kepez ilçelerine bağlı bazı mahallelerin sınırları içinde yer alan bazı bölgeler, Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edildi.

İstanbul ve Antalya'da bazı bölgeler riskli alan ilan edildi

ANKARA (AA) - Bakanlar Kurulunun riskli alan ilanına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Çamlıtepe (Derbent) ve Darüşşafaka mahalleleri ile Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi sınırları içinde kalan bazı alanlar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a göre riskli alan ilan edildi.

Muhabir: Hamdi Çelikbaş

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