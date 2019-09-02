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“İstanbul ve Kendinin Farkına Varmak”

MAJİ Luxury Art Gallery & Event, yeni sezonunun ilk seminerinde Kariyer ve Yaşam Koçu Ayşen Laçinel'i ağırlıyor.

“İstanbul ve Kendinin Farkına Varmak”
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Ayça Turan yazıyor... MAJİ Luxury Art Gallery & Event yeni sezonda, “B” salonunun ilk seminer konuğu olan Ayşen Laçinel'i 11 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 18:00’de dinleyenleri ile buluşturuyor.

Seminerler ve paneller dizisinin 17.si, Gaye Donay'ın ev sahipliğinde MAJİ Luxury Art Gallery & Event’de gerçekleşiyor.

Özgün anlatımıyla Laçinel, düzenlenecek olan seminerin ilk konuğu oluyor.

Geniş katılım beklenen seminerler ve paneller dizisinin 17.si, İstanbul’un tarihi dokusunun ve sosyolojik yapısının değerini kendi kimliğimizin farkındalığı ile bir araya getiriyor.

İstanbul Düşünce ve Eğitim Derneği’nin değerli katkıları eşliğinde “İstanbul ve Kendinin Farkına Varmak” semineri yaşamın kendisine ışık tutuyor. 

İnsan Kaynakları ve İletişim Danışmanı Ayşen Laçinel’in vereceği seminerde, tek ve biricik İstanbul ile tek ve biricik sen’in bir kez daha önemini hatırlatıyor. Bu eşsiz değeri, değerli kılan bir zamanda yolculuk yaptırıyor.



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MAJİ Luxury Art Gallery & EventKariyer Ve Yaşam Koçu Ayşen LaçinelGaye Donay“İstanbul Ve Kendinin Farkına Varmak”SeminerPANEL
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