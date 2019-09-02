“İstanbul ve Kendinin Farkına Varmak”

MAJİ Luxury Art Gallery & Event yeni sezonda, “B” salonunun ilkkonuğu olan Ayşen Laçinel'i 11 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 18:00’de dinleyenleri ile buluşturuyor.Seminerler veler dizisinin 17.si,'ın ev sahipliğinde MAJİ Luxury Art Gallery & Event’de gerçekleşiyor.Özgün anlatımıyla Laçinel, düzenlenecek olan seminerin ilk konuğu oluyor.Geniş katılım beklenen seminerler ve paneller dizisinin 17.si, İstanbul’un tarihi dokusunun ve sosyolojik yapısının değerini kendi kimliğimizin farkındalığı ile bir araya getiriyor.İstanbul Düşünce ve Eğitim Derneği’nin değerli katkıları eşliğindesemineri yaşamın kendisine ışık tutuyor.İnsan Kaynakları ve İletişim Danışmanı Ayşen Laçinel’in vereceği seminerde, tek ve biricik İstanbul ile tek ve biricik sen’in bir kez daha önemini hatırlatıyor. Bu eşsiz değeri, değerli kılan bir zamanda yolculuk yaptırıyor.