Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin Bursa Trabzon
“Anız yakılmasına 'dur' demeliyiz“
Anız yakımına 'dur'!
Yine dünya şampiyonu!
Yine dünya şampiyonu!
Nasıl rekor kırdı!
Nasıl rekor kırdı!
Hüseyinbey bir ilk
“Hüseyinbey“ bir ilk
Koşan Sektörde Düşüyor
Koşan Sektörde Düşüyor

İstanbul ve Kocaeli için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, İstanbul ve Kocaeli için yağış uyarısında bulunuldu.Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, bugün öğleden sonra özellikle kuzey ilçeleri başta olmak üzere İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde...

İstanbul ve Kocaeli için yağış uyarısı
banner17

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, İstanbul ve Kocaeli için yağış uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, bugün öğleden sonra özellikle kuzey ilçeleri başta olmak üzere İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
YağışMeteorolojiHava Durumu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5