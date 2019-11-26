İstanbul ve Kültür İnteraktif Panel

İstanbul panelleri devam ediyor. İlkinde Tek ve Biricik Sen Tek ve Biricik İstanbul, başlıklı Ayşen Laçinel’in anlatımı ile gerçekleşen panel büyük ilgi görmüştü.

28 Kasımda, Tamer Levent, Gaye Donay ve Ayşen Laçinel moderatörlüğünde yapılacak panel ise interaktif.

Tüm katılımcılarla gerçekleşecek.

Sanat, kültür ve İstanbul konulu panele,ortak akılla herkes ayrı değer katacak.