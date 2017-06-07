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İstanbul yeni bir meydan daha kazanıyor

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eski Fatih Evlendirme Dairesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi alanına meydan ve park yapacak

İstanbul yeni bir meydan daha kazanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih'teki Şehzade Mehmet Camisi karşısındaki alana meydan ve park yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fatih Şehzade Mehmet Camisi karşısında ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Merkez Binası'nın yanında bulunan eski Fatih Evlendirme Dairesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi, meydan ve park yapılmak üzere yıkıldı.

Fatih'te ticaret ve oteller bölgesinin tam ortasındaki yaklaşık bin metrekarelik alan, park ve meydan olarak halkın kullanımına sunulacak.

Yeşilçam filmlerinin nikah sahnelerinin vazgeçilmez mekanı olan Fatih Evlendirme Dairesi 80'li yıllarda hizmete alındı, yüzlerce çiftin evlendiği mekan oldu. Yıkım çalışmasıyla Şehzade Mehmet Camisi'nin ve hemen karşısındaki Sekbanlar Camisi'nin önü de açıldı. Proje kapsamında Sekbanlar Camisi'nin haziresindeki tarihi mezarlar da yeniden düzenlenecek.

Fatih Evlendirme Dairesi'nde son nikah 2006'da kıyıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, nikah dairesini 2009'da açılan Ali Emiri Kültür Merkezi'ne taşıdı. Bina daha sonra Şehzadebaşı Tıp Merkezi tarafından kullanıldı.

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Fatih Şehzade Mehmet CamisiİBBİstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Merkez Binası'Yıkım
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