İstanbul Yeni Havalimanı'nın akaryakıt istasyonu TOTAL

İSTANBUL (AA) - TOTAL Oil Türkiye AŞ, İstanbul Yeni Havalimanı ziyaretçilerine hizmet verecek Total Havalimanı istasyonunu açacağını duyurdu.

TOTAL açıklamasına göre, istasyonun açılışı, İstanbul Yeni Havalimanı’nın 29 Ekim tarihindeki açılışının ardından, sene sonuna doğru gerçekleştirilecek. TOTAL Oil Türkiye, bu istasyonla birlikte Havalimanı sınırları içerisinde ziyaretçilerin kullanımına yönelik tek akaryakıt istasyonunun sahibi olacak.

İstanbul Yeni Havalimanı yolcularına ve araçlarına hizmet verecek olan, yaklaşık 5 bin metrekarelik alana sahip istasyon, 9 akaryakıt, 3 LPG olmak üzere 12 ayrı pompa adası ile servis sağlayacak. En son teknolojiyle donatılmış istasyonun içerisinde, yolcuların birçok ihtiyacına cevap verebilecek, geniş ürün çeşitliliğine sahip Café Bonjour market de yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, yatırımlarını hız kesmeden sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye'nin yüzde 100 yerli ve milli sermayeye sahip lider şirketlerinden Demirören Holding olarak her zaman olduğu gibi bugün de, büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle çalıştıklarını aktaran Demirören, "Amacımız, ülkemize değer katmak, insanımıza hak ettiği ürün ve hizmetleri sunmak. Bu kapsamda ülkemiz için gurur kaynağı olan ve aynı zamanda dünyanın en büyük havaliman olma özelliği taşıyan İstanbul Yeni Havalimanı içerisinde TOTAL akaryakıt istasyonumuzu açmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

TOTAL Oil Türkiye A.Ş. Satış Direktörü Göker Gürkaya ise "TOTAL Oil Türkiye olarak müşterilerimize birçok farklı alanda yenilikçi hizmetler sunuyor, sektörümüzde ilkleri gerçekleştirerek pazar payımızı artırmayı sürdürüyoruz. Bu istasyonumuzda da yine teknoloji tabanlı pek çok özel projeyi hayata geçireceğiz. İstasyon ağımızı hızla genişletiyor, bir yandan da istasyonlarımızdaki hizmet anlayışını geliştiriyoruz. İstanbul Yeni Havalimanı gibi stratejik noktalarda yatırımlarımızı sürdüreceğiz. TOTAL Oil Türkiye olarak yeni dönemde pazarlama faaliyetlerimizi de artırdık. Yeni imaj kampanyamız ve reklam filmimizde “Türkiye’nin Enerjisi Güzel” dedik. Şimdi bu enerjiyle tüm Türkiye’yi kucaklıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.





