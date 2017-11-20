İstanbul'a 20 saatlik yağış geliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ ile Marmara Denizi üzerindeki bulutların öğlen saatlerinde İstanbul'u etkileyerek şiddetli yağışa neden olacağını söyledi.

Sonbaharın son günlerinde İstanbul'un artık soğumaya başladığını dile getiren Şen, "Öğleden sonra hava iyice soğumaya başlayacak ama sıcaklık gündüz 8-9 derecenin altına düşmez. Şiddetli yağış öğlen saatlerinden itibaren başlar, bu gece devam eder. Yağmur yarın öğleden sonra kesilir. 20 saatlik bir yağış görünüyor. Sıcaklık gece de 6 dereceye kadar düşer. Şu an için dolu ve kar görünmüyor." dedi.

"Havalar artık ısınmayacak"

Prof. Dr. Orhan Şen, genel olarak kentteki hava durumunun mevsim normallerinde seyrettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ancak şiddetli yağışlar beklenmeyen bir durumdur. Bu beklenmedik durum da her zaman olabilir. Sıcaklıklar da mevsim normallerinde. Kasım ayında İstanbul'da ortalama sıcaklık 14 derece civarında. En düşük de 8 derece. Öğlen beklenen yağış nedeniyle sıcaklar da düşerek mevsim normallerinin altına inecek. Yağışa dikkat etmek, tedbir almak lazım. İstanbul gibi metropollerde, betonlaşmış şehirlerde su baskınları yapar. "

Şen, artık havaların ısınmayacağını dile getirerek, 10-15 günlük sürede de kar yağışının beklenmediğini, aralık ayı sıcaklıklarının ise 10-12 derece civarında öngörüldüğünü kaydetti.

Muhabir: Hanife Sevinç