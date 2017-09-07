Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

İstanbul'a "Kara Afrika Müzesi"

- Gazeteci ve yazar Hıfzı Topuz'un 50 yılda Afrika'nın çeşitli bölgelerinden topladığı 450 parça mask ve materyallerden oluşan koleksiyonu müzede sergilenecek

İstanbul'a

İSTANBUL (AA) - Gazeteci yazar Hıfzı Topuz'un Afrika'nın çeşitli bölgelerinden topladığı 450 parça mask ve materyallerden oluşan koleksiyonu, Büyükçekmece Belediyesi'nce yaptırılan Kara Afrika Müzesi'nde sergilenecek.

Büyükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Hıfzı Topuz, 50 yılı aşkın süre boyunca Afrika'nın değişik bölgelerini gezerek topladığı mask, takı ve çeşitli materyallerden oluşan koleksiyonunu bir süre önce Büyükçekmece Belediyesi'ne bağışladı.

Topuz'un Afrika'nın çeşitli bölgelerinden topladığı 450 parçalık koleksiyonu, Büyükçekmece Belediyesi'nce yapımına başlanan Kara Afrika Müzesi'nde sergilenecek.

Kara Afrika Müzesi'nin temel atma töreninde konuşan Topuz, hayatının en mutlu ve anlamlı gününü yaşadığını belirtti.

Topuz, "Burası gelişecek ve bir kültür yuvası olacak. Burada toplantılar yapılacak, konserler verilecek, sempozyumlar düzenlenecek. Örnek bir müze olacak burası. Müzenin dışında aynı zamanda da bir kültür merkezi olacak. Müzede 450 parça maske ve Afrika'ya has çeşitli halı, heykel, takılardan oluşan materyaller sergilenecek. Bunlar 50 yıl süresince Afrika'nın çeşitli bölgelerinden toplanmış parçalar. Bunun bu şekilde bir müzede değerlendirilmesi beni çok mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

Törende konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de şunları kaydetti:

"Kara Afrika Müzesi'nin temelini attık. Müze, kültür, sanat ve medeniyetlerin buluşması anlamında hem Büyükçekmece'ye hem de ülkemize önemli katkı sağlayacak bir müzedir. Aynı zamanda da Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne her yıl katılan 70'e yakın ülkenin de uğrak yeri olacaktır bu müze."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece BelediyesiHasan AkgünHıfzı Topuz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5