İstanbul'a

İSTANBUL (AA) - Gazeteci yazar Hıfzı Topuz'un Afrika'nın çeşitli bölgelerinden topladığı 450 parça mask ve materyallerden oluşan koleksiyonu, Büyükçekmece Belediyesi'nce yaptırılan Kara Afrika Müzesi'nde sergilenecek.

Büyükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Hıfzı Topuz, 50 yılı aşkın süre boyunca Afrika'nın değişik bölgelerini gezerek topladığı mask, takı ve çeşitli materyallerden oluşan koleksiyonunu bir süre önce Büyükçekmece Belediyesi'ne bağışladı.

Topuz'un Afrika'nın çeşitli bölgelerinden topladığı 450 parçalık koleksiyonu, Büyükçekmece Belediyesi'nce yapımına başlanan Kara Afrika Müzesi'nde sergilenecek.

Kara Afrika Müzesi'nin temel atma töreninde konuşan Topuz, hayatının en mutlu ve anlamlı gününü yaşadığını belirtti.

Topuz, "Burası gelişecek ve bir kültür yuvası olacak. Burada toplantılar yapılacak, konserler verilecek, sempozyumlar düzenlenecek. Örnek bir müze olacak burası. Müzenin dışında aynı zamanda da bir kültür merkezi olacak. Müzede 450 parça maske ve Afrika'ya has çeşitli halı, heykel, takılardan oluşan materyaller sergilenecek. Bunlar 50 yıl süresince Afrika'nın çeşitli bölgelerinden toplanmış parçalar. Bunun bu şekilde bir müzede değerlendirilmesi beni çok mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

Törende konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de şunları kaydetti:

"Kara Afrika Müzesi'nin temelini attık. Müze, kültür, sanat ve medeniyetlerin buluşması anlamında hem Büyükçekmece'ye hem de ülkemize önemli katkı sağlayacak bir müzedir. Aynı zamanda da Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne her yıl katılan 70'e yakın ülkenin de uğrak yeri olacaktır bu müze."